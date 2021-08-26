Наводнения в Венесуэле убили уже два десятка человек

Наводнения в Венесуэле убили уже два десятка человек

Разрушены более тысячи домов, под которыми ищут пропавших без вести.

Мощное наводнение на западе Венесуэлы. Там погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Еще столько же — пропали без вести. Скорее всего, они под завалами домов, ведь полностью разрушены более тысячи зданий.

Из-за продолжительных ливней затопило сразу несколько городов. Там нет электричества и мобильной связи.

Спасатели разбирают руины и пытаются восстановить сети, впрочем, рук катастрофически не хватает. В столице Каракасе уже заявили: ресурсов помочь нет.

Новости мира: на западе Венесуэлы из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 20 человек

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