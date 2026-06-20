Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла: как отреагировали в Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла / © ТСН

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Этот шаг вызвал широкий резонанс и волну реакций среди украинских дипломатов, политиков, экспертов и общественных деятелей.

ТСН.ua собрал отзывы украинских дипломатов, политологов, журналистов и общественных деятелей о решении президента Польши.

Реакция Дмитрия Кулебы

На решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — Ордена Белого Орла — отреагировал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Реклама

В своём посте Кулеба назвал такой шаг скандальным. Он обратил внимание на то, что кавалерами Ордена Белого Орла до сих пор остаются российская императрица Екатерина II, которую связывают с разделами Польши и ликвидацией польской государственности в конце XVIII века, а также итальянский диктатор Бенито Муссолини — союзник Адольфа Гитлера, который поддерживал его во время вторжения в Польшу в 1939 году.

«Ты не тех бьешь, Навроцкий. Рейтинг и ненависть к украинцам ослепляют глаза, которыми нужно видеть реальную угрозу для Польши. Но с ней воюет Украина, а не президент Навроцкий. Украинцы, давайте сохранять спокойствие. Всёму своё время», — отметил Навроцкий.

Сообщение Дмитрия Кулебы

Что заявил Виталий Портников

В ответ на решение Навроцкого публицист Виталий Портников опубликовал в Facebook отрывок из своей колонки для издания Zbruc, в котором раскритиковал идею лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

По мнению Портникова, награждение Зеленского этой наградой стало символическим жестом в адрес всего украинского народа, сопротивляющегося российской агрессии.

Реклама

«В лице Зеленского президент Польши Анджей Дуда наградил всех украинцев, которые боролись с российским вторжением и к тому же превратили свою страну в щит для Польши. Да, такая награда — это честь для президента Украины. Но ещё большая честь для Польши в том, что президент страны, воюющей с общим врагом, согласился её принять», — написал Портников.

Публицист также подчеркнул, что вопрос о лишении награды касается прежде всего престижа самого Ордена Белого Орла, а не президента Украины.

«Наградив украинского президента, президент Польши наградил каждого украинского солдата, который уже никогда не вернётся домой или продолжает свою борьбу за будущее Украины и Польши, каждую украинскую женщину, воспитывающую детей под обстрелами, каждого ребёнка, который учится в подземной школе. Разве вам, дорогие мои польские друзья, этого мало? Разве вы не хотите принять в этом участие? Уверен, что хотите — ведь польская помощь украинцам и Украине была беспрецедентной. А здесь — орден!», — добавил Портников.

Сообщение Виталия Портникова

Позиция Валерия Чалого

Дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла безответственным и ошибочным. По его мнению, этот шаг демонстрирует отношение не только к президенту Украины, но и ко всему государству и может иметь негативные последствия.

Реклама

Чалый подчеркнул, что награда была вручена как символ отношения к украинскому народу и его борьбе против российской агрессии. Он также выразил уверенность, что в будущем орден будет возвращён Зеленскому.

«Рано или поздно этот орден вернут Владимиру Зеленскому, и все вспомнят этот эпизод как „выстрел Кароля Навроцкого себе в ногу“, но свою роль в подыгрывании третьей стороне — нашим московским врагам — он непременно сыграет, а значит, погибнет больше украинцев и поляков, чьи жизни можно было бы спасти», — добавил дипломат.

В то же время Валерий Чалый высказался против резких ответных мер со стороны украинцев, в частности возврата польских наград. По его мнению, такие действия будут слишком эмоциональными и лишь усугубят скандал.

«Можно вернуть и, главное, НЕ ПРИНИМАТЬ ОРДЕНЫ от Кароля Навроцкого, но при чём здесь награды, которые от имени народа Польши вручали его предшественники?! Не делайте этого! Это быстро перерастет в последующие „обмены“ того же рода. Начнете забирать и отдавать ордена — все быстро перекинется на памятники… а оттуда уже недалеко до блокирования границ. Мы уже видели такие сценарии со стороны Польши…», — добавил экс-посол Украины в США.

Реклама

В частности, Чалый подчеркнул, что каждый народ имеет право на своих героев. Он отметил, что «сейчас и в будущем народы Украины и Польши находятся в одной лодке».

«У нас есть общие враги, общие партнеры и, я верю, общее великое будущее. А политики приходят и уходят. Добрососедство народов им не сломить!», — подчеркнул дипломат.

Сообщение Валерия Чалого

Магда прокомментировала решение Навроцкого

В то же время политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда также прокомментировал решение Кароля Навроцкого. В частности, он обратил внимание на особенности польской политики.

По словам Магды, президентские выборы в Польше 2020 и 2025 годов завершились с минимальным преимуществом победителя, поэтому стремление главы государства «разрешить в свою пользу уравнение дуополии, которое изнуряет польское общество», является понятным и логичным. Однако эксперт подчеркнул, что достигать таких целей за счет Украины — неправильный шаг.

Реклама

«Вот только делать это за счёт соседа, который истекает кровью в экзистенциальной войне с извечным врагом Польши — ЭТО НЕПРАВИЛЬНО», — подчеркнула Магда.

Сообщение Евгения Магды

Реакция Сергея Фурсы

Экономист и финансист Сергей Фурса отметил, что Украина помнит помощь Польши в 2022 году, в частности прием миллионов беженцев и оказанную поддержку. Он также подчеркнул, что украинская сторона остается верной принципу «прощаем и просим прощения» в отношении исторических событий, произошедших до обретения Украиной независимости.

«Президент Польши лишил президента Украины польского ордена. Хорошо. Ваш орден — ваше право. Украина помнит добро поляков в 2022 году. Как они принимали украинских беженцев. Как помогали в самые тяжелые времена. Украина не забывает добро», — отметил Фурса.

Фурса напомнил, что в последние годы украинские трудовые мигранты играли важную роль в польской экономике, в частности способствовали экономическому росту. Он отметил, что в случае изменения настроений в Польше часть украинцев может вернуться домой или выбрать для жизни другие страны.

Реклама

«Стоит просто помнить, что с 2016 года именно украинские гастарбайтеры способствовали росту польского ВВП и сдерживали польскую инфляцию. Не нравится? Ладно. Это ваш, польский, выбор. Вместо украинцев могут приехать „серые“, это выбор поляков. Кто-то же должен работать. Мы в Украине будем рады, если украинцы вернутся. В Украину. Или поймем, если они переедут в Германию. Это личный выбор. Как и выбор президента Польши. Его орден. Может дать, может забрать. Может Путину подарить. Потому что, собственно, это было бы очень органично. Ценности, немного, общие», — добавил экономист.

В конце своего поста Фурса подчеркнул, что в Украине нет ненависти к полякам. По его словам, реакция украинцев на последние заявления польских властей скорее выражается в удивлении.

«Нам этот орден ни к чему. Если захочет, мы можем подарить ему свой собственный. Орден Степана Бандеры. Или, может быть, господину будет приятно получить орден имени Булгакова. У каждого свои предпочтения. В Украине нет ненависти к полякам. В Украине есть удивление. И это выбор поляков. Могут удивлять и дальше. А могут опомниться», — добавил финансист.

Сообщение Сергея Фурсы

Как отреагировали на решение Навроцкого другие украинские эксперты

Соучредитель Ukraine Crisis Media Center и управляющий партнер коммуникационного агентства Plusone social impact Максим Саваневский раскритиковал решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Реклама

Он обратил внимание на то, что кавалерами высшей польской награды до сих пор остаются исторические личности, которых связывают с уничтожением польской государственности и борьбой против польского государства. Среди них он упомянул российскую императрицу Екатерину II, российского царя Петра I, Александра Меншикова и итальянского диктатора Бенито Муссолини.

По словам Саваневского, Петр I превратил Речь Посполитую в сателлит России и создал предпосылки для будущих разделов Польши, тогда как Екатерина II фактически способствовала уничтожению польской государственности. Также он напомнил, что Меншиков воевал против поляков.

«Навроцкий, наверное, где-то думает, что Зеленский по вечерам сидит и протирает этот орден, молится ему. На самом деле, скорее всего, Зеленский вспомнил о существовании этого ордена на днях из-за множества заявлений Навроцкого. Очень слабая позиция поляков. Больше похоже на подростка в пубертатном возрасте, который пытается сделать какую-то дурацкую вещь, чтобы на него обратили внимание», — написал эксперт.

Он также подчеркнул, что «Навроцкий — это не все поляки», но Саваневский отметил, что антиукраинская риторика стала частью политической повестки дня в Польше.

Реклама

«Но, как написал сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига: „Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю“. И здесь я с ним согласен на 100%», — добавил он.

Пост Максима Саваневского

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач также раскритиковал действия Кароля Навроцкого .Комментируя заявление польского президента о том, что в отношениях между Украиной и Польшей существуют границы, которые нельзя переступать, он заявил, что такими границами являются невмешательство во внутренние дела друг друга, и именно эту границу, по его мнению, польский лидер перешел.

«Орден — это политический символ. Лишение ордена — политический жест. Само по себе это довольно печально. Навроцкий грубо просчитался с этим жестом ещё две недели назад. Это не произвело желаемого эффекта на Украину и не могло произвести. Но раз уж замахнулся, так и ударь, иначе потеряешь репутацию в самой Польше — такова его политическая логика», — отметил Горбач.

Он высказал предположение, что решение президента Польши может сорвать проведение международной конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Гданьске.

Реклама

«Парадоксальным образом это решение президента Польши может разделить не украинцев, как предполагалось, а поляков…», — добавил Горбач.

Сообщение Владимира Горбача

Преподаватель Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Катеринич также высказался по поводу решения Кароля Навроцкого. Он заявил, что ещё в начале июня предсказывал рекомендацию Капитулы Ордена Белого Орла о лишении Владимира Зеленского награды и последующее решение президента Польши Кароля Навроцкого. По его словам, во время заседания 8 июня Капитула действительно поддержала соответствующую рекомендацию.

Катеринич также отметил, что инициатором процедуры выступил депутат и председатель парламентской фракции ультраправой партии «Конфедерация» Гжегож Плачек, который «регулярно попадается на дешевых манипуляциях против Украины».

Катеринич также подчеркнул, что случаи лишения Ордена Белого Орла являются крайне редкими. По его словам, за более чем три века существования награды подобное решение принималось лишь один раз — в 1932 году на основании судебного приговора, и все же затем награду вернули.

Реклама

«Навроцкий же пытается сделать это впервые исключительно административным путем, да ещё и в отношении лидера страны-союзника во время войны», — отметил эксперт.

Кроме того, он связал действия Кароля Навроцкого с внутриполитической ситуацией в Польше. По его словам, польский президент в последнее время сталкивается с репутационными проблемами и критикой из-за ряда резонансных решений и скандалов.

«Ему срочно нужно было жестом суверена вернуть себе лояльность правых. Указ Зеленского о присвоении центру „Север“ Сил специальных операций ВСУ почетного наименования „Героев УПА“ стал для этого идеальным поводом», — заявил Катеринич.

В то же время он провёл параллель с событиями 2010 года, когда тогдашний президент Украины Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере звание Героя Украины. По его словам, президент Польши Лех Качиньский тогда критически отнесся к этому решению, однако не ставил вопрос о лишении Ющенко Ордена Белого Орла, поскольку считал независимую Украину важным элементом безопасности Польши.

Реклама

Кроме того, Катеринич отметил, что для окончательного оформления указа потребуется подпись премьер-министра Польши Дональда Туска, а отсутствие такой контрасигнатуры может стать предметом судебного обжалования.

«Пока в Польше политики сражаются, наживаясь на исторических ранах, единственный настоящий бенефициар этой ссоры находится в Москве», — написал эксперт.

Сообщение Петра Катеринича

Волонтер и военнослужащий Мирослав Гай также отреагировал на решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. По его мнению, такой шаг обесценивает значение высшей государственной награды Польши.

«Глупость, которая принижает прежде всего само значение „высшей“ государственной награды Польши. Оказывается, высшую награду страны можно вручить кому угодно и так же легко отобрать — словно значок или фантик», — добавил военный.

Реклама

Гай отметил, что сам Навроцкий стал кавалером Ордена Белого Орла после вступления в должность президента Польши. В то же время он провёл параллель с украинским опытом, напомнив, что в прошлом высшие государственные награды в Украине также получали представители различных сфер — от политиков и бизнесменов до деятелей культуры.

По словам Гая, после начала российской агрессии отношение к государственным наградам в Украине изменилось. Он отметил, что в настоящее время звание Героя Украины и другие высшие награды в основном присуждаются за военные заслуги, часто посмертно.

«Не дай Бог пережить такой опыт ни Навроцкому, ни польскому народу. Сейчас ордена „Белого Орла“ в первую очередь заслуживают те граждане Польши, которые отдали свою жизнь, помогая Украине в войне против российской экспансии, защищая тем самым и Польшу, и Европу», — подчеркнул военный.

Сообщение Мирослава Гая

Политолог Алексей Гарань также прокомментировал решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. По его словам, можно обсуждать различные трактовки исторических событий, однако отменять решение президента Украины по требованию другого государства не следует.

Реклама

«Когда президент Навроцкий начал угрожать, что лишит Зеленского ордена Белого орла, моя первая реакция была: пусть лишает. И сейчас я так же думаю. Безусловно, мы не могли идти на поводу у поляков. Можно спорить о наших интерпретациях истории, но отменять решение президента Украины по требованию поляков точно не следовало», — отметил политолог.

В то же время Гарань подчеркнул, что необходимость стратегических отношений между Украиной и Польшей никуда не исчезает, независимо от политических процессов. По его мнению, обе страны нуждаются друг в друге, поэтому важно сохранять прагматичный подход и учитывать сложности нынешнего этапа двусторонних отношений.

Кроме того, политолог назвал слишком резким решение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги отказаться от польской награды.

«Поэтому надеюсь, что и наши политики, и украинское общество проявят в данном случае больше прагматизма и не будут дальше раздувать этот скандал, от которого выиграют только враги Украины и Польши», — написал Гарань.

Реклама

Пост Алексея Гараня

Навроцкий лишил Зеленского ордена «Белого орла» — последние новости

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны.

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что возвращает Польше Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию, подчеркнул, что конфликт между Польшей и Украиной выгоден России, и отметил, что «линия фронта проходит в другом месте».

«Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — сглаживать эмоции, а не усиливать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте», — отметил Туск.

Реклама

В свою очередь, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов назвал решение Кароля Навроцкого недружественным шагом по отношению к Украине и «подарком» для Москвы. Также Буданов сообщил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым он был награжден в прошлом году.

Новости партнеров