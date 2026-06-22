Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Польши Кароль Навроцкий обостряет конфликт с Украиной и пытается сорвать Конференцию по восстановлению URC2026, которая запланирована на 25–26 июня в Гданьске, потому что обиделся за участие в ней польского премьера Дональда Туска.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения стелеведущей ТСН.Тижня Аллой Мазур.

По словам украинского лидера, Навроцкий возмутился тем, что его вроде бы не пригласили на запланированную Конференцию URC 2026 в Гданьске, на которой Польшу будет представлять премьер-министр Дональд Туск.

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«Сейчас мы говорим об этом открыто, потому что он делает какие-то шаги (Навроцкий — ред.), я считаю, что они неправильны. И потому я даю сейчас ответ, анализ всего происходящего. Это, по моему мнению, политическая ситуация. Мы с ним встретились, мне кажется, на площадке Бухареста, саммит был, и он мне открыто сказал, что он не поддерживает конференцию по восстановлению Украины в таком формате, куда он как президент не приглашен», — рассказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что это исключительно электоральный процесс, который уже начался в Польше и продлится до 2027 года, когда там состоятся парламентские выборы и избрание нового премьер-министра.

«Президент Кароль борется за премьерское кресло, чтобы его партия выиграла у Премьера Туска. Вот что происходит», — заявил Зеленский.

Чтобы деэскалировать ситуацию, по словам украинского лидера, он предложил Президенту Польши встретиться и провести конференцию по восстановлению Украины. Но Навроцкий решил дальше обострять конфликт.

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«Я сказал, что давайте проведем конференцию. Президент Польши делает следующий шаг: говорит, что Украина не место в Европе, потому что это плохо для польского фермера. Да он это говорит. Зачем? Не только срывать конференцию, чтобы потом давить на Туска, блокировать кластеры. Это связанные вещи совершенно. Вот зачем это делается. Он делает это заявление, совершенно не понимая, что мы не продаем никаких продуктов из сельского хозяйства массово в Польшу. Уж совсем — у нас другие рынки. То есть просто подогревает общество. Зачем? Зачем это делать? Политика, выборы», — убежден президент Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона заявил, что на фоне нового напряжения между Украиной и Польшей Владимир Зеленский 22 июня примет свое решение, будетет ли участвовать в Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске, которая запланирована на 25-26 июня.

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