Навсегда 33 или последнее стихотворение, которое стало пророческим: интервью с матерью погибшего Максима Кривцова

Сегодня ему должно было исполниться 34 года.

Поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Далее" больше всего мечтал, чтобы его стихи читали. Последнее произведение поэта, опубликованное в Facebook за два дня до его смерти, стало для него пророческим.

Его распространили более тысячи пользователей. Друзья, знакомые и просто рядовые люди не могут сдержать эмоций и выражают скорбь за автором щемящих строк, попавших каждому прямо в сердце.

Моя голова катится от посадки к посадке

как перекати-поле

или мяч

мои руки оторваны

прорастут фиалками весной

мои ноги

растянут собаки и кошки

моя кровь

выкрасит мир в новый красный

Pantone человеческая кровь

мои кости

втянутся в землю

образуют каркас

мой простреленный автомат

заржавеет

бедненький

мои смене вещи и экипа

передадут новобранцам

да скорей бы уже весна

чтобы наконец

расцветнуть

фиалкой.

Ко дню рождения Максима Кривцова Завтрак с 1+1 подготовил ролик, в котором украинские актер и режиссеры-военнослужащие зачитали стихотворение поэта.

▶️ Посмотреть видео можно по этой ссылке: Последнее стихотворение Максима Кривцова: произведение, которое оказалось пророческим.

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Каким был Максим Кривцов?

Максим Кривцов погиб на фронте 7 января. Он был участником революции достоинства, добровольцем и очень любил свой пулемет. Был веганом, фотографировал на пленку и имел очень много друзей. Все, кто его знал, говорят, что добрее Максима человека просто не существовало.

Похоронили Максима в родном городе – в Ровно. "Завтраку с 1+1" удалось пообщаться с мамой Максима Кривцова.

Надежда Кривцова называет сына золотым ребенком и, несмотря на боль с легкой улыбкой, вспоминает, каким он был в детстве: “Был очень болтливым. Это был столь добрый, отзывчивый ребенок. Он был смыслом нашей жизни”.

Военным она никак его не видела: "Он занимался плаванием, делал это очень хорошо... У него был разряд".

Максим родился в Ровно, учился в Киевском национальном университете технологий и дизайна, любил фотографировать на пленку, обожал детей, был ментором в детском лагере "Пестрые еноты" в Карпатах. Считал, что лучший подарок на день рождения это книга.

А еще он первоклассно готовил. Мама Максима рассказала, что он пик очень красивые эклеры: "А пояса у него были, возможно, вкуснее, чем у меня... Максим готовил более изысканно".

Он был романтиком и очень тонко ощущал мир. “Его стихи сверхфилософские. Я не знаю, как у него сформировалось такое мышление, как он мог так ощущать», – делится Надежда Кривцова.

Максим был активным участником Революции достоинства, а когда в 2014 году россияне ворвались на Восток, тайком от самых родных ушел добровольцем на фронт.

О том, что сын воюет, мама узнала по фотографии в Сети: «Я случайно увидела его фотографию в Интернете в форме. Я позвонила по телефону и спросила, где он. Максим ответил, что все хорошо, он на работе. Я сказала, что видела его в форме, а он ответил, что это фотосессия и бросил трубку. А через несколько минут позвонил по телефону: “Мама, мне уже легче. Теперь вы знаете.

Вокруг Максима постоянно крутились коты, которых он просто обожал. Он вывозил пушистых из самых горячих точек и раздавал онлайн. Позже он демобилизовался, но после полномасштабного российского вторжения снова взял в руки оружие.

Максим Кривцов/Facebook

В конце прошлого года Максим выпустил сборник "Стихи из бойницы". Она стала одной из лучших книг в 2023 году по версии Украинского Пен. Максим не мог этим не радоваться, но очень переживал по продажам, рассказала его родная сестра Настя.

Свою смерть Максим будто предчувствовал. Сестра говорит, что Максим просил, чтобы люди, если с ним что-нибудь случится, помнили о нем очень простым способом: «Чтобы читали его стихи, чтобы выпили когда, съели чипсы».

Напомним, после прощания в Киеве украинского художника Максима Кривцова с позывным "Далее" похоронили в его родном Ровно 12 января. Погиб "Далее" за две недели до своего дня рождения. На прощании с сыном в Киеве папа героя молился за остающихся в бою его собратьев.

▶ На YouTube-канале Завтрака с 1+1 можно просмотреть по этой ссылке видео: Каким был поэт Максим Кривцов? Первое интервью матери героя после гибели сына

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