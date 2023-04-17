Найденному в сумке на Одесчине малышу уже дали имя, но все еще обследуют в реанимации

Новорожденного мальчика, которого накануне обнаружили в селе Фонтанка, сейчас выхаживают одесские врачи. Его мать разыскивает полиция, говорится в ТСН.

Младенец лежал в сумке у подъезда многоквартирного дома. Неизвестная женщина бросила ребенка сразу после рождения. Вместо того чтобы положить в «Окно жизни» здешней больницы, оставила малышей на улице. Жители дома услышали плач мальчика около 9 вечера и сразу вызвали скорую.

Врачи установили, малышу не больше полутора часов от рождения. Его доставили сначала в областной перинатальный центр, а затем — в детскую больницу.

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Весит малыш три с половиной килограмма, имеет хороший аппетит, медики уже и имя ему дали – Богдан. "Состояние ребенка требует обследования для исключения внутриутробного инфицирования, а также учитывая, что ребенок был в такое вечернее время на улице, на сегодня мы не можем сказать, сколько времени находился, поэтому ребенок нуждается в обследовании в условиях реанимации", — говорит руководитель отдела по вопросам охраны материнства и детства Одесского горсовета Анна Лунева.

Напомним, что семья, которой волонтеры спасли новорожденного сына — вывезли под кислородом из оккупации, помогла им купить новый автомобиль. Теперь волонтеры могут вывести сразу 8 раненых.

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