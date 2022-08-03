"Найти своих": что делать, если человек потерялся за границей

Команда проекта "Найти своих" получила уже более 18 тысяч обращений от ищущих своих родных людей.

Сексуальная эксплуатация, трудовое рабство, продажа органов. Угроза стать жертвой торговли людьми для украинцев, которые из-за полномасштабной войны оказались в уязвимом состоянии, сейчас очень высокая. Есть ситуации, когда человек просто исчезает и его не могут найти родные.

Что делать, если человек потерялся за границей, в эфире ТСН рассказали об алгоритме действий по поиску пропавших в странах ЕС украинцев.

Одна из таких историй – это исчезновение Виталия Бедраня из Днепропетровской области, которого вместе с проектом Екатерины Осадчей "Найти своих" уже пятый месяц разыскивает бывшая супруга Кристина.

"Я думала может он хотел скрыть то, что пошел на войну, но он не собирался туда. И в принципе, даже если бы он и пошел, через некоторое время он, все равно бы, позвонил бы маме и сказал. Виталий исчез при непонятных обстоятельствах. Он был в дороге. Последний раз он вышел на связь 31-го, мне кажется, марта", — говорит Кристина Калениченко, бывшая жена пропавшего.

#поискпропавших: Последний раз был на связи в марте - родные разыскивают Виталия Бедраня

31-летний Виталий Бедрань жил в Верхнеднепровске Днепропетровской области. Но накануне исчезновения отправился на Закарпатье, планировал пересечь границу. Скорее всего, с Румынией. До полномасштабного российского вторжения Виталий ездил на заработки в Польшу и Чехию, имел там знакомых, поэтому мог попытаться выехать и туда. Кристина предполагает, что с Виталием могло что-что случиться в дороге. Иначе он непременно вышел бы на связь, чтобы узнать о дочери.

"Ребенка своего он очень любил и я знаю точно, уверена на 100%, что если бы он мог, если бы у него была возможность, я уверена, что он бы как-то или позвонил по телефону, или написал. Если кто-то видел или знает его местонахождение — сообщите мне или его родным", — просит бывшая жена пропавшего Виталия.

Это лишь одно из более 18 тысяч обращений, полученных командой проекта "Найти своих" от людей, которые сейчас ищут родных. Существует вероятность, что пропавшие могут находиться за границей, в том числе и в странах ЕС. Ведь угроза стать жертвой торговли людьми для украинцев, которые из-за войны оказались в уязвимом состоянии, сейчас выше, чем когда-либо. К сожалению, такие случаи уже зафиксированы, говорят в Министерстве иностранных дел и полиции.

"Весной этого года в Испании были обнаружены две несовершеннолетние жительницы Херсонской области, которые перевозились в Испанию с целью сексуальной эксплуатации. Можно сказать, что в этом случае все закончилось счастливо, дети были изъяты у этих "перевозчиков" и впоследствии переданы родителям", — рассказывает директор Департамента международных организаций МИД Украины Валентин Скуратовский.

Был случай и попытки незаконного усыновления. "Был обнаружен один факт, когда детей, которых должны были эвакуировать в Литву согласно распорядительным документам, пытались вот такие псевдоволонтеры перевезти в третью страну, возможно, с целью дальнейшего незаконного усыновления", — отмечает представитель Департамента миграционной полиции, подполковник Максим Федорчук.

Следует помнить, что в зоне риска – все. Вне зависимости от пола, возраста, образования, социального статуса. Поэтому нужно быть осмотрительными и ни в коем случае не отдавать свои документы незнакомцам.

"Что касается (программы) поиска людей в странах ЕС — эта тема меня чрезвычайно волновала, потому что у нас были случаи, когда мы не понимаем, куда человек мог поехать, мы не понимаем, какой путь мог сделать человек, оказавшись в России, а затем уехав из России. Просто есть случаи, когда человек просто теряется", — отмечает основательница проекта "Найти своих" Екатерина Осадчая.

Что же делать, если человек исчез за границей? Первое – не медлить. Не ждите, что ваши близкие выйдут на связь – сообщайте об исчезновении сразу, потому что время имеет значение. Звоните на 102 или горячую круглосуточную линию 0800-50-02-02. Укажите паспортные данные пропавшего человека и все упомянутые приметы. Начиная от номера телефона пропавшего человека и заканчивая номерным знаком машины, профиль в соцсетях, электронный адрес – абсолютно все.

Если вы находитесь в ЕС и вы также потеряли связь с родным человеком — нужно также позвонить по телефону 112, это номер полиции, который действует и за пределами Украины.

Физическое представление заявления в полицию и по телефону оказывают равносильное действие. Не стоит беспокоиться и о языковом барьере. Обратитесь за помощью в дипломатические или консульские учреждения Украины.

И последнее, не менее важное – не ведите поиски самостоятельно и не обращайтесь за помощью к частным лицам. К сожалению, и в Украине, и за рубежом очень много мошенников и мы в нашем поиске также сталкивались с тем, когда людям звонят, просят деньги.

Такой алгоритм действий был разработан Министерством внутренних дел Украины и Нацполицией с Проектом технической помощи SURGe, реализуемой при финансовой поддержке правительства Канады. Розыск пропавших за рубежом ведут исключительно правоохранительные органы страны исчезновения или Национальная полиция Украины в сотрудничестве с Интерполом.

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