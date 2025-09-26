«Назарчик борется»: что известно о младенце, маму которого убил «Шахед» в Киеве

Мать новорожденного Назарчика, Татьяна, умерла, отец Вадим находится в больнице с тяжелыми ожогами. / © ТСН

Стали известны новые подробности о киевской семье, ставшей жертвой российского «Шахеда» в начале сентября в Святошинском районе Киева.



Напомним, тогда тяжело пострадала беременная киевлянка Татьяна Сакиян и ее гражданский муж Вадим Богдан. Врачи приняли решение делать срочное кесарево сечение женщине и достали мальчика Назарчика. В конце сентября Татьяна умерла, а ее 29-летний мужчина Вадим и младенец находятся в больницах в тяжелом состоянии.



Как рассказала в комментарии для ТСН.ua заместитель директора больницы по медицинским вопросам, где спасают жизнь Вадима Богдана, Татьяна Бондаренко, пациент в тяжелом состоянии.

«Такой пациент у нас есть, он тяжелый, но полностью обеспечен необходимым за счет больницы. У него около 80% ожогов. Пациент проконсультирован кафедрами, специалистами в области комбустиологии (лечение ожогов), он снабжен лекарственными средствами, перевязочными материалами, обезболивающими», — сообщила Татьяна Бондаренко.



В свою очередь, сестра Вадима, Оксана Богдан, нам рассказала, что младенец, Назарчик, из-за стресса и тяжелых родов получил кровоизлияние в мозг:



«Это привело к тяжелым последствиям. Пришлось делать операцию. Ему установили систему, которая откачивает жидкость. Его состояние критическое — он не может есть и дышать, он подключен к аппаратам. Но стабилен. Он держится и очень большой молодец. Касательно Вадима: у нас есть собственная инициатива отправить Вадима за границу на реабилитацию. Есть счет для сбора средств, это карточка моего мужа. Вадим в сознании. О смерти жены он знает, о состоянии сына тоже…»



Что известно об этой семье



Татьяна и Вадим жили в столице, их малыш должен был родиться в октябре, но врачи вынуждены были вызвать экстренные роды.



Родная сестра роженицы рассказывала, что они родом из Кировоградской области, в Киев переехали полгода назад. Сестры всегда жили вместе, потому что сироты. Татьяна планировала родить сына и переехать в село в Кировоградской области, потому что боялась обстрелов. По словам девушки, сестра с мужем мечтали о младенце.



Квартира семьи Сакиян, которую они арендовали в Киеве, уничтожена.



«Они увидели, что дрон летит прямо на балкон. Они стали бежать. От этой волны они получили ожоги. Я взяла телефон, начала светить. На Татьяну упала дверь, Вадим ее доставал. Одежда на них обгорела», — рассказывала сестра Татьяны.

