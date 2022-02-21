Назначают только медики: Ляшко сообщил, кто из украинцев получит лекарство от COVID

Назначают только медики: Ляшко сообщил, кто из украинцев получит лекарство от COVID

"Молнупиравир" уже доставили в регионы.

В свободной продаже в аптеках нельзя приобрести лекарство от коронавируса "Молнупиравир": его будут применять в медучреждениях безвозмездно.

Об этом на брифинге 21 февраля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По словам главы Минздрава, "Молнупиравир" уже доставили в регионы. Впрочем, он запрещен к продаже в аптеках. Его можно получить только у врача бесплатно.

Министр отметил, что "Молнупиравир" назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни к среднему или тяжелому, а также для уменьшения вероятности госпитализации или смерти.

"Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска: пожилым людям; людям с хроническими болезнями", — рассказал Ляшко.

Как сообщалось, в Украину прибыли крупная партия лекарства от коронавируса. Сначала в Минздраве сообщили о поставке первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Впоследствии прибыли еще 135 тыс. курсов препарата. Он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

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