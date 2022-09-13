Киевского судью винят в помощи пособникам оккупантов: он все поясняет нормами закона

Киевского педагога, подозреваемую в том, что сдавала оккупантам расположение ВСУ и терробороны, скоро могут объявить в розыск. К судье, который назначил ей залог – множество вопросов

В Украине набирает новые обороты громкая история с директором школы одного из заведений Киевской области, которая, по версии следствия СБУ, сотрудничала с оккупантами, которые, в свою очередь, обещали назначить ее «министром образования в случае захвата столицы». По данным правоохранителей, женщина сдавала оккупантам местонахождение ВСУ. После того, как силовики узнали о ее деятельности, состоялся суд, но судья дал обвиняемой возможность выйти под залог в полмиллиона гривен. Теперь, как отмечают правоохранители, директор исчезла и может находиться за границей.

Заплатила 500 тыс.грн и исчезла

«Во время избрания меры пресечения мы ходатайствовали о содержании этого лица под стражей, без возможности внесения залога. Суд определил альтернативную меру пресечения в виде залога в 500 тыс.грн. Обвиняемая внесла такую сумму. Сейчас нами получено решение о ее принудительном приводе, поскольку она не появляется на заседание», — сообщила ТСН.ua спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева. По данным прокуратуры, если обвиняемая не явится на следующее заседание (оно должно состояться 16 сентября), то будет объявлена в розыск, а правоохранители будут поднимать вопрос о направлении залога в доход государства.

После всего этого, в поле зрения правоохранителей попал судья, решение которого помогло обвиняемой скрыться. Силовики выяснили, что скандальное решение о несодержании директора под стражей принял судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк. Из официальных и открытых источников известно, что свою карьеру он начинал в Луганской области, уроженцем которой он является.

Сторонников врага не наказывал строго

Наши источники среди правоохранителей рассказали, что после того, как они копнули глубже, оказалось, что судья, который выпустил ее под залог – не такой и простой. «К нему самому есть вопросы. Фактически могли сбежать все обвиняемые в содействии врагу, по ком этот судья принимал решение и в качестве меры пресечения назначал залог. Из всех них залог смогла оплатить только эта педагог, другие не смогли этого сделать. О других известно, что это опасные люди, которые собирали сведения о расположении вооруженных сил, терробороны», — говорят наши собеседники в силовых структурах. Также мы выяснили, что уже открыто уголовное производство, в ходе которого будет тщательно выяснена заинтересованность или беспристрастность судьи. Кроме этого, у судьи прошли спецобыски. У него была найдена георгиевская лента, гранаты и несколько символических для советского быта вещей.

Адвокат: таких судей очень мало

Мы дали возможность судье Максиму Вишняку высказать свою позицию по поводу заявлений о претензиях к нему со стороны правоохранителей, также попросили прокомментировать обыск. По телефону, указанному на официальном сайте Соломенского суда Киева как номер судьи Вишняка, ответила его помощница. Она выслушала наш вопрос, через некоторое время перезвонила журналисту и сообщила, что сейчас судья Вишняк занят, но, возможно, прокомментирует ситуацию, когда появится время. Позже помощница судьи сообщила, что на все вопросы готов ответить не судья, а его адвокат.

«Что касается педработника и залога – судья продлевал срок содержания под стражей еще на один месяц и определил залог, поскольку так предусматривал закон, — сообщил адвокат Александр Усович, представляющий интересы Вишняка. – Иначе он поступить не мог. Залог он определил в 500 тыс. грн. Гражданка не вышла на свободу. Решение следственного судьи было обжаловано в апелляционном суде. Последний оставил решение в силе. Она вышла под залог только после того, как апелляционный суд пересмотрел решение следственного судьи. Потому он (Вишняк - Ред.) действовал исключительно в рамках закона».

К этому адвокат добавил: «Таких судей осталось очень мало. Судей, которые имеют законную принципиальную проукраинскую позицию и руководствуются законодательством. Что касается обыска: ничего из того, что вы назвали (георгиевская лента, гранаты, портрет Ленина, советские открытки) никогда не принадлежало ему. Он никогда не держал в руках ни огнестрельного оружия, ни гранат».

Прокомментировать ситуацию с решениями судьи в отношении тех, кто обвиняется в сотрудничестве с врагом, пообещали и в Высшем совете правосудия, куда редакция ТСН.ua направила соответствующий информационный запрос.

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