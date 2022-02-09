Назвал бандитом и требовал бесплатной медицины: на Днепропетровщине больной сломал врачу руку из-за лекарства

Нападавшего приговорили к 1 году ограничения свободы.

В Днепропетровской области пациент из-за того, что врач порекомендовал ему купить медицинские препараты, называл медика бандитом и сломал ему руку.

Об этом говорится в приговоре Жовтневого районного суда г. Днепропетровска (название суда недекоммунизировано – ред), сообщает ТСН.ua.

По данным суда, инцидент произошел в помещении КП "Солонянской ЦРБ", куда госпитализировали упавшего с моста мужчину. Он возмутился тем, что в больнице ему порекомендовали купить лекарство и набросился на медика с кулаками.

На суде подозреваемый вину признал частично и заявил, что ему не понравилось то, как медики относятся к больным и во время словесной перепалки ударил врача.

Пострадавший медик сообщил, что он уколол больному обезболивающее, однако мужчине требовалось более сильное лекарство. Тогда он написал рецепт и дядя подозреваемого пошел в аптеку. Поэтому больной начал возмущаться и требовать бесплатной медицины. Он назвал врача бандитом и избил его. В результате у медика диагностировали перелом руки.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 122 УК Украины и приговорил к одному году ограничения свободы. Наказание нападающий будет отбывать в исправительном заведении. Также он должен уплатить потерпевшему 12 тыс. грн моральной компенсации.

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