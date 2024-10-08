Называет себя "Богородицей" и "исцеляет" исключительно за деньги: в соцсетях разразился громкий скандал

"Богородица", которая "исцеляет" исключительно за деньги, подыскивает семьи, в том числе, и тяжелораненых военных.

В соцсетях разгорелся громкий скандал из-за женщины, которая назвала себя "Богородицей" и якобы способна помочь выздороветь тяжелобольным людям.

Об этой истории написала сообщение в соцсети коммуникационщица Надежда Потоцкая.

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"Мне написала малознакомая девушка, – рассказывает Надежда Потоцкая. – Просила деньги, чтобы дать "женщине, которая энергетически поддерживает" ее любимого, который в коме. Далее выяснилось, что любимый более полугода в коме. За границей в больнице. А в Украине какая-то женщина "шлет энергию", чтобы он жил. Она это может делать только тогда, когда девушка будет ей благодарить. Энергия работает за обмен на деньги, как я поняла. И это происходит давно".

По словам Потоцкой, эта малознакомая девушка просила о денежной помощи у более 25 ее знакомых.

"Кто-то давал средства. Еще проводила сбор. Она верит в силу той женщины и готова брать в долг, чтобы обменивать на энергию. Я не знала, как быть с этим. Но все же решила опубликовать предостережение", – пишет Надежда Потоцкая.

Она добавляет: "Это не мой бой. Не буду делать изобличающие материалы и что-то решать. Но хочу, чтобы вы знали об опасности. Потому что такие люди уже есть. Будет еще больше. Они будут вылавливать тех, кто в беде. Кто способен на все ради спасения близких. Это большая опасность, которая может прийти к каждому. Будьте бдительны. Заботьтесь о близких".

Уже в своем следующем сообщении Надежда Потоцкая написала следующее: "Вместе с историей "Богородицы" всплыли истории еще десятков таких. Они были и есть, но именно сейчас они – большое зло. Война ранит и физически, и ментально. Сегодня семьи военных максимально беззащитны. И этим пользуются очень бессовестные люди. Нам, как стране, нужно запускать диалог об этом и информационную кампанию против подобных мошенников".

На сообщения Потоцкой отреагировали более тысячи украинцев, среди которых есть и активисты, и военные. По словам корреспондентов, "Богородица", которая "исцеляет" исключительно за деньги, подыскивает семьи, в том числе, и тяжелораненых военных.

Женщина, называющая себя "Богородицей"

Как выяснил ТСН.ua, пострадавшая, о которой написала коммуникационщица – жительница Волынской области. По предварительным данным, она пытается собрать более 40 тыс. грн на спасение жизни. Не исключено, что эти деньги планирует отдать "Богородице" в обмен на "энергию" своему любимому.

В полиции нам сообщили, что уже обратили внимание на эти сообщения и решают, что можно сделать в данном случае.

"Сложность состоит в том, что женщина, которая верит в такую помощь, добровольно отдает или пытается отдать деньги. В идеале пострадавшая должна обратиться с заявлением в правоохранительные органы, которое будет принято, после чего будут приняты соответствующие меры. На данный момент вопрос остается открытым, потому что признаки мошенничества есть, а заявления, насколько известно – нет", – сообщили правоохранители.

Сама же "Богородица" на своих страницах в соцсети представляет себя как целительницу, которая "исцеляет людей, семьи, землю".

Судя по фото и информации на ее странице, она живет в Киеве, но является уроженкой Золотоноши Черкасской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве аферист заработал на волонтерах и женах военных 600 тысяч гривен.

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