Назвалась дочерью и сказала, что попала в ДТП: в Ровно мошенники придумали дерзкую схему обмана пенсионеров

Назвалась дочерью и сказала, что попала в ДТП: в Ровно мошенники придумали дерзкую схему обмана пенсионеров

Обманули пенсионерку почти на 300 тысяч гривен.

В Ровно 86-летней женщине позвонила по телефону неизвестная, назвалась ее дочерью, сообщила, что попала в ДТП и срочно нуждается в деньгах на лечение.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 18 января.

Через считанные минуты после этого к взволнованной матери пришел мужчина, который представился правоохранителем и пообещал передать деньги в больницу. Женщина отдала 5 тысяч гривен, а пока отвлеклась — неизвестный украл оставшиеся сбережения — 80 тысяч гривен и 7,5 тысяч долларов.

Когда же ушел, женщина наконец-то связалась с дочерью и поняла, что ее обманули. Псевдо-правоохранителя полицейские впоследствии нашли и задержали. Мужчине грозит до 6-ти лет за решеткой. Сейчас ищут его подельников.

Напомним, что в Украине появилась новая мошенническая схема, благодаря которой нечистые на руку граждане обманывают украинцев. Используют преступники ОLХ-доставку.

Читайте также: