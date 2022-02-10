Называл проституткой и издевался: в Черновцах мужчина жестоко убил мать двоих детей

Подозреваемый на суде вину признал частично.

В Черновцах к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который жестоко убил женщину. Также он должен заплатить родным покойной более 200 тыс. грн компенсаций.

Об этом идет речь в приговоре Садгорского районного суда г. Черновцы, сообщает ТСН.ua.

Подозреваемый вину признал частично и обвинил покойную в занятии проституцией

Трагедия произошла в апреле 2021 года. Во время распития алкоголя мужчина жестоко избил сожительницу, через несколько дней женщина скончалась в больнице. Без матери сиротами осталось двое детей.

На суде подозреваемый вину признал частично и заявил, что не хотел убивать женщину. Он начал обвинять покойную в том, что она якобы была проституткой и его разозлили якобы звонки ее "клиентов". Он заявил, что "ударил ее несколько раз" и больше ничего не помнит. Также подозреваемый утверждал, что якобы давал женщине деньги на содержание ее детей.

Родные покойной рассказали об издевательствах и просили строго наказать мужчину

Один из детей покойной женщины на суде просил приговорить убийцу матери к 10 годам лишения свободы. Также просили суд взыскать с подозреваемого более 300 тыс. грн. компенсаций за убийство.

Мать покойной на суде объяснила, что ее дочь почти год жила с подозреваемым. За это время они редко общались, поскольку мужчина запрещал женщине звонить родным и контролировал ее. Она добавила, что об избиении дочери она узнала 10 апреля на свой день рождения. Также она подтвердила, что мужчина жестоко избивал ее дочь, из-за чего она обращалась в полицию.

Брат покойной подтвердил ее слова и добавил, что однажды подозреваемый посреди дороги жестоко избил его сестру и бросил.

Тетя подозреваемого заявила, что о конфликтах в семье ничего не знала

Тетя подозреваемого рассказала, что в день трагедии в ее квартиру забежал племянник и заявил, что его сожительнице стало плохо в гараже. Она вызвала медиков и побежала к женщине. В то же время она добавила, что о конфликтах между покойной и подозреваемым ничего не знала.

Приговор суда

Суд признал подозреваемого виновным по ч.2 ст. 121 УК Украины и приговорил к 9 годам лишения свободы. Также он должен уплатить родственникам покойной 20467 грн материального ущерба, 200 тыс. грн морального ущерба и 22100 грн расходов на правовую помощь. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в одном из гаражей спального района Черновцов нашли без сознания мать двоих детей Елену. Ее беспощадно избил 33-летний гражданский муж во время ссоры. После побоев молодая женщина еще неделю пролежала в коме в больнице, но спасти ее не удалось. 19 апреля 33-летняя Елена скончалась, 21 апреля ее похоронили.

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