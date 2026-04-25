"Называл себя генералом российской армии": новые шокирующие подробности о стрелке, совершившем в Киеве теракт

В Киеве стрелок ходил по дворам и расстреливал людей, как в тире. Почти неделю назад в столице убийца унес жизни семи человек, еще столько же — до сих пор в больнице. По данным следствия, вероятно, мужчина имел психическое расстройство. Однако оружием владел — законно.

Все подробности трагедии и почему под шквалом критики оказалась вся правоохранительная система — корреспондент ТСН Алина Лисова изучала.

Очевидцы рассказали о жутком расстреле людей в Киеве

«Краска на асфальте, где еще недавно были следы крови, а также цветы, которые сюда приносят в память о погибших — это все напоминает о кровавой трагедии. Именно на этой улице в Голосеевском районе мужчина с карабином в руках открыл огонь по людям», — говорит Алина Лисовая.

Основная версия следствия — после очередной бытовой ссоры с соседом нападавший достал травматическое оружие и открыл огонь.

«Сначала здесь начались выстрелы, мы не поняли в чем дело. А потом семья, у них двое детей — девочке 8 лет и мальчику где-то 10, а еще сестра женщины — они начали бегать», — говорит Светлана, жительница дома.

Далее злоумышленник поднялся в квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег помещение и вернулся.

«Саша, который погиб… сначала тот стрелял ему из пистолета, потом подошел, просто приставил винтовку и в затылок в упор выстрелил. Наш дворник подошел — и он в него тоже выстрелил», — говорит Светлана, жительница дома.

После этого нападающий двинулся к супермаркету. Его заложниками стали посетители и работники.

Кто такой Дмитрий Васильченков?

Нападавшего ликвидировали во время штурма. Им оказался Васильченков Дмитрий Васильевич. Уроженец Москвы, бывший военный ВСУ, который долгое время жил в РФ, затем в Бахмуте, а затем — в Киеве.

«Дмитрий Васильченков жил вот в этой квартире на 5 этаже ориентировочно 10 лет. После пожара помещение выгорело дотла. Мы увидели сейф, где, вероятно, хранилось оружие», — говорит Алина Лисова.

Глава Нацполиции Иван Выговский отмечает, что убийца был конфликтным и имел признаки психических отклонений.

«Он жаловался на соседей, кто-то там стучит, кто-то водой заливает. Иногда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии», — говорит он.

Оружие было зарегистрировано, справку о психическом здоровье он получил в частном медучреждении, которое сейчас проверяют.

Хронология убийств: 10 минут — 7 жизней

Следствию помогла диктофонная запись, которую вел сам нападавший.

«10 минут с момента вызова полиции и захода в магазин. За 10 минут он успел подняться, взять карабин, сжечь квартиру и переместиться по пути, где убивал людей», — говорит Иван Выговский.

Среди погибших: сосед Александр и его родственница Яна, дворник дядя Саша, пенсионер, музыкант и 23-летний работник супермаркета.

«У подавляющего большинства пациентов есть повреждения черепа, лицевого скелета. Выстрелы производились в голову. Нападающий никого не собирался оставлять в живых», — говорит Сергей Дубров, директор больницы №12.

Кризис системы: сбежавшие патрульные

На второй день в сети появилось видео, где патрульные, прибывшие первыми, убежали от стрелка, оставив гражданского ребенка без защиты. Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков объявил об отставке.

«Согласно закону, они могли применять оружие и даже ликвидировать преступника. Система переживает кризис: кадровый голод и парадокс, когда полицейских судят за правомерное применение оружия, что заставляет других колебаться в критический момент», — говорит Владимир Мартыненко, экс-советник министра МВД.

В МВД заявили о переобучении личного состава, а в Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра Клименко. Основной версией остается психическое заболевание нападавшего без идеологической подоплеки.

