Называли мамой и папой всех, кто им улыбнется: как семья АТОшника решилась на усыновление сразу трех сыновей

Родители не скрывают того, что дети были "неудобные", а ребята все время боялись, что их снова вернут в интернат.

Корреспондент ТСН Светлана Березовская познакомилась с семьей Сыворотко, которая довольно необычная, как для Украины. Пара решилась усыновить ребенка, но вместо этого подарила семейное тепло сразу трем сыновьям.

О своей истории, которую они предпочитали не рассказывать посторонним, все же эксклюзивно поделились со Светланой. О ней на сайте ТСН.ua

Они уже давно должны были стать родителями... Семь лет брака. Однажды ночью Надежда слышала новости о страшных обстрелах в Красногоровке в 20 км от Донецка, именно там, где был ее муж. Она позвонила ему в зону АТО без ответа, а в голове пульсировала мысль — жаль, что так и не стали родителями... Вспоминала все те походы к врачам, неудачное искусственное оплодотворение и вопрос от окружающих: «Чего не получается? Вы больны?».

В ту ночь она уже не могла заснуть, и вдруг раздался звонок с неизвестного номера — не от него... Дрожащими руками она взяла телефон, закрыла глаза, похолодело в сердце. «Это конец», — подумала тогда Надя, — видимо, сам уже не может позвонить. «Боже сохрани мне любимого, если Ты сохранишь его на войне, я готова сохранить детство чужому ребенку и усыновить». Это не был обет или обещание — просто отчаяние и просто просьба в небо и зов души.

К счастью, звонили не со страшным новостями, набрал друг попросить, чтобы повлияла на Владимира, который без страха рисковал и бросался в самые горячие места боев. После тех ожесточенных обстрелов в 2015 году погибли сразу несколько собратьев, которые моложе его на 10 лет, совсем юные и не успели стать родителями, также как и он.

«У тебя достаточно времени пересмотреть свою жизнь и будущее, если ты вернешься живым-здоровым. Понять, что важно и ценно. Все материальное — второстепенно. Самое важное — семья! После очередных потерь — первое, второе, третье... не считаешь. Когда в один момент погибают снова молодые ребята, которые не имели собственных семей, я позвонил жене, что возвращаемся и усыновляют», — рассказывает о своем решении Владимир Сыроватко.

«В тот момент возможно был страх, испуг. Потом оказалось, что он об этом думает и тоже звонил, рассказывал о погибших собратьях. И говорит: «Давай, когда я вернусь, то мы будем усыновлять ребенка, и вот в этот момент, когда он это сказал, я поняла, что он вернется. Появляется ощущение того, что это не конец нашего пути», — вспоминает Надежда.

"А потом появились дети!", — добавляет и смеется Надя.

Как и большинство украинцев, которые стоят в очереди на усыновление, после войны они год ждали своего ребенка — одного и до 3 лет. Таких не видели, в один же день Сыворотко ехали в детдом в Одесской области взглянуть на одного мальчика, листали фото всех, кто там находился и глаза остановились на Артеме. Всех, кого увидела Надежда, и не вспомнит. А потом новость, что он не один, а их трое родных братьев... Это немного ошарашило Надю, но не Владимира. Ему идея стать отцом сразу трех сыновей пришлась по душе сразу и сами ребята засели крепко в сердце. Они долго не думали, а начали собирать документы, чтобы их забрать.

Сыворотко прочитали много книг, и казалось были готовы к сложным после детского дома детям. Травмированных двумя взрослыми семьями и насилием. Но подготовиться к трудностям адаптации после интерната, говорят, невозможно. В особенности к непониманию окружении.

Надежда только сейчас поняла, что "теоретически все вокруг усыновления поддерживают, а потом, когда приводишь домой детей и они начинают драть обои, драться головой об пол, материться"... Владимир добавляет: "Дети неудобные .. Они не будут слушать вас, у них нет авторитетов, слово «бабушка» для них пустой звук. Им безразлично, глубоко безразлично, процесс сроднения, он долговременный».

Мальчики, которым было 3, 4 и 5 лет, — сильно отставали в развитии. Они плохо говорили и Владимир не понимал их языка первые месяцы. Надежда научилась быстрее чувствовать детей и сейчас говорит, это у матери на уровне интуиции.

Новости Украины: винничанин усыновил троих детей после службы в АТО

Дети не могли наесться, они ели все, и еда повсюду: была под одеялом, под подушкой, в носках. Дети не умели спать на мягких кроватях, они ложились прямо на пол. Дети не знали, что такое вилка. На улице удержать их вместе на прогулке было нереально, они отвлекались и бегали, куда глаза глядят, называя мамой и папой каждого взрослого, кто им улыбнулся. Дети не понимали, что такое личные вещи, все было общее. Ощущение, что они родные братья тоже не было, больше похожи на зверей, которые боролись за выживание каждый день и брат был для них соперником...

Хотя во время первой же встречи дети прибегали к ним обниматься и радовались, что наконец кто-то есть, кто им мама и папа. Однако даже до сих пор, а это 5 лет спустя, боятся поверить, что их не вернут обратно.

Это сейчас родители, едва ли не впервые, решились говорить откровенно об этом таинстве. У себя в Виннице семья организует воскресные беседы с такими же приемными родителями. Сыворотко, как никто знают, как важно слышать такие же истории для тех, кто решится повторить этот путь. В худшие времена растерянности им помог именно разговор с приемной мамой, которая поделилась похожими проблемами и советами. В первые дни адаптации важно слышать, что вы не одни и подобный путь проходят почти все приемные родители.

И это сейчас они могут гулять по парку вместе, ходить на площадку и не потерять детей, потому что теперь они знают, кто их мама и папа, и всегда возвращаются.

Родители вспоминают момент, когда впервые почувствовали, что дети забыли о своем интернатном прошлом и начали быть детьми обычными — это когда впервые отказались от пищи, и это было лишь недавно. Ранее наедались до отвала и все подряд, теперь появилось что-то нелюбимое и любимое.

Артем, Максим и Николай — уже школьники. Но они каждый раз, при каждом удобном случае льнут к родителям, чтобы побыть еще маленькими и чувствовать материнскую любовь и родительскую заботу, ту, которой не было в детстве.

Сейчас семья ветерана АТО Сыворотко не представляет, как жить, когда этих трех малых нет. Когда они у бабушки, то дома слишком тихо и они ходят по квартире и ждут, что кто-то подбежит.

Сейчас они понимают, что все пережитое позади стоило того, чтобы получить семью с тремя замечательными сыновьями.

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