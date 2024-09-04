"Называли солнышком": щемящие подробности о семье, которую убила Россия во Львове

Стали известны новые щемящие подробности о семье Базилевичей, погибшей сегодня во Львове в результате обстрела города путинской армией.

Напомним, несколько часов назад городской голова Львова Андрей Садовый опубликовал на своей странице в Facebook сообщение с фотографией семьи, из которой выжил только один человек – Ярослав Базилевич. По словам Андрея Садового, жена Ярослава и три его дочери погибли.

"В центре Европы россия истребляет украинцев целыми семьями. россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", — написал городской голова.

По его данным, одна из дочерей Ярослава, 21-летняя Ярина Базилевич, работала в офисе "Львов — молодежная столица Европы 2025". На сообщение Садового отреагировали более 10 тыс. пользователей соцсетей. Одна из пользователей так прокомментировала эту трагедию: "Цепенеет тело, нет слов". Большинство пользователей соцсетей высказывали слова поддержки мужчине, который за мгновение потерял самых дорогих.

Муж Ярослав после ракетной атаки по Львову. Фото из соцсетей

Как сообщила ТСН.ua представитель этой организации, Юлия Мартынюк, подруги и коллеги Ярины вспоминают погибшую девушку как такую, которая мечтала путешествовать и развиваться, познавать мир.

"Ярка, только что получившая диплом бакалавра, как-то на работе рассказывала мне, что мечтает перевернуть ниточку на той "шапочке" на другую сторону во время вручения диплома и она это успела сделать. Но она всегда учила что-то новое, была на разных курсах, знала все и больше, что успевала параллельно своей работе научить и меня", — говорит коллега погибшей Виктория Пицишин.

Подруги Ярины называют ее "солнышком", потому что вспоминают ее как теплого и приветливого человека, который обожал читать.

На странице отца девочек, Ярослава Базилевича, 24 августа этого года было опубликовано сообщение, где он радовался тому, что старшая дочь учила управлению автомобилем среднюю дочь. Одна из корреспондентов так прокомментировала этот пост: "То такое солнышко золотое. Ты счастлив".

Также на странице Ярослава Базилевича есть прошлогоднее сообщение, где он делится своими ощущениями по поводу 22-летней годовщины брака.

"Ну что ж, 22 официально + 3 — это уже четверть века. Не совсем кругло, но имею настроение на круглое. Мы уже столько вместе, что я уже себя без Тебя почти не помню! Ты мой фундамент, моя основа, до которой я все время могу и возвращаюсь. Ты мой Partner in crime. Надеюсь еще больше впереди. Мне нравится с Тобой тусить со старыми и с "Новыми друзьями", знакомиться с интересными людьми — ты их привлекаешь. Спасибо, что вытерпела меня, я хочу еще раз таких 25 и уже с тем опытом, что мы имеем, а уж тогда увидим. Так в дорогу!", — написал Ярослав Базилевич, обращаясь к жене.

Напомним, львовянка рассказала о кровавом ракетном обстреле: "Все горело и невозможно было быть в укрытии"

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