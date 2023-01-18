"Называют одноразовыми, им не оказывают медпомощь": военные рассказали, с кем воюют под Горловкой

Под Горловкой наши вооруженные силы остановили прорыв оккупантов — минус три бронемашины пехоты и вражеский танк. Уничтожили не только российскую технику, а два десятка солдат, говорится в ТСН.

На этом отрезке фронта бойцы стараются сильно не высовываться из укрытия, ни днем ни ночью. Такая подземная жизнь у этого подразделения уже более полугода. Ребята держат сверхважный участок на подступах к пока оккупированной Горловке. Вокруг сплошные заминированные поля и наши позиции, чтобы враг не прорвался в тыл украинской Авдеевки, потому что мобилизованных россиян и здесь стало больше. “По нашим источникам, они очень большое количество потерь несут – 200,300. Воюющие они их называют одноразовыми, они им не оказывают никакую медпомощь”, — рассказывают бойцы.

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Прорвать линию обороны этих бойцов у россиян пока не вышло. Последний танковый штурм как раз на днях отразили пехотинцы. Сожженные бронемашины и танк пополнили статистику Генштаба об уничтоженной технике оккупантов. Специально сказали ударить возле танка. Там где-то есть пехота, она не видна, а она есть”, — рассказывают бойцы.

Армейцы нажгли столько техники с помощью немецкого оружия — "Панцерфауст".

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