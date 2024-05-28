Не бить по России и как-то выиграть войну: какие ключевые мировые события могут изменить ход истории в пользу Украины

Значительными для Украины событиями, где западные лидеры могут принять действительно исторические решения, которые изменили бы ход войны в пользу Киева, могли бы стать юбилейный Вашингтонский саммит НАТО и первый учредительный саммит формулы мира в Швейцарии.

Если президент США Джо Байден лично не приедет на первый учредительный саммит формулы мира в Швейцарии 15-16 июня, Путин будет аплодировать стоя. Об этом во вторник, 28 мая, сказал Владимир Зеленский в Брюсселе, где Украина и Бельгия подписали соглашение о безопасности и двусторонней поддержке. Бельгия — 11 страна, с которой мы заключили соответствующий документ. Хотя и это было омрачено заявлением премьера страны Александра де Кроо, что использование истребителей F-16, а первые машины мы получим от Бельгии уже в этом году, ограничится исключительно украинской территорией. То есть, с помощью F-16, мы не сможем сбивать, например, российские самолеты, которые сейчас обстреливают Харьков и область.

"Даже видишь точки, даже от поисков получаешь карты, спутниковые снимки. Ты видишь, где они стоят, но не можешь им ответить. Мне кажется, это несправедливо. Но мы не можем, и это факт, рисковать поддержкой партнеров. Поэтому мы не используем оружие партнеров по территории РФ. И обращаемся: дайте нам возможность отбивать соответствующие удары по их военным", — подчеркнул президент Зеленский во вторник, 28 мая, на пресс-конференции в Брюсселе.

Однако, вряд ли эта позиция наших союзников, продиктованная политикой управляемого управления эскалацией, уже третий год исповедующим США, изменится. По крайней мере, до выборов в Европарламент (ЕП) чуть больше недели и президентских в США в начале ноября. Западные политики не хотят рисковать своим будущим, даже ради спасения жизней украинцев, как бы это цинично ни звучало. Именно поэтому такие странные представляются заявления из Парижа, Варшавы или столиц стран Балтии о возможности появления западных войск в Украине. Интересно, им тоже запретят стрелять по русской территории, если они все-таки приедут?

Итак, какие действительно исторические решения, где и когда могли бы принять западные лидеры, чтобы сломать Россию и изменить ход истории в пользу Украины? ТСН. uaрасскажет в этом тексте.

Европейские выборы: Путин наступает

О вероятности отправки французских или натовских войск в Украину Эммануэль Макрон заявил еще в конце февраля. За эти три месяца гипотетическое предложение президента Франции опровергли почти все западные лидеры, кроме Польши и стран Балтии. Хотя какая-то ясность по этому поводу появилась в понедельник, 27 мая, когда главком ВСУ Александр Сырский заявил, что уже подписал документы, которые "позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом".

Как видим, речи о войсках нет. Хотя французское Минобороны в комментарии канала BMF отрицало отправку в Украину и своих военных инструкторов. Этот хаос и неопределенность еще раз подтвердил первый за 24 года государственный визит президента Франции в Германию 26-28 мая. Взять хотя бы заголовок статьи Politico: "Хромые утки" Макрон и Шольц будут пытаться руководить в ЕС после выборов". К визиту столь высокого уровня в Германию французский президент готовился год, изучая с репетитором немецкий язык. Речи в Берлине и Бундестаге во время трехдневного гостя ФРГ, Эммануэль Макрон произносил на немецком.

Но главной его остановкой менее чем за две недели до выборов в ЕП 6-9 июня, когда будут голосовать 370 млн граждан стран-членов ЕС, стал именно Дрезден, где Макрон также говорил по-немецки. Именно этот восточногерманский город европейские СМИ называют оплотом пророссийской партии Альтернатива для Германии, хотя ее рейтинги в последнее время несколько снизились. На первое место по социологическим опросам вышел оппозиционный блок ХДС/ХСС (30-32%). На втором – правящая коалиция СДПГ, Свободных демократов и "Зеленых" (32-37%). Пророссийская Альтернатива для Германии теперь от 15 до 17%, хотя еще несколько месяцев назад была на втором месте. Однако в Дрезден на европейский молодежный фестиваль Макрон приезжал отнюдь не спасать Олафа Шольца или его партию СДПГ.

"Президент Франции воспользовался своим государственным визитом в Германию, чтобы призвать к мобилизации против ультраправых. За менее чем две недели до выборов в ЕП, "Национальное объединение" Марин Ле Пен значительно опережает правящую коалицию в опросах", — пишет французская Le Monde. Пророссийский Ле Пен, как и венгерский премьер Виктор Орбан, уже предлагали премьеру Италии Джорджи Мелони сформировать большую правую группу в новом созыве ЕП. Пока это остается маловероятным вариантом. Но все будет зависеть от того, сколько мест получат правые и ультраправые.

По данным различных соцопросов, около 180 мест в ЕП может получить Европейская народная партия. Вместе с социал-демократами, которым дают 138 мест, эта уже традиционная коалиция набирает 318 депутатов. Этого не хватает, чтобы контролировать ЕП, где после этих июньских выборов количество мест увеличится до 720 (именно Германия, Франция и Италия по квоте имеют наибольшее количество мест в ЕП – 253). Конечно, всегда можно заручиться поддержкой "Зеленых" и либеральной группы Renew. Однако западные обозреватели опасаются, что правые и ультраправые (хотя в последнее время они становятся все более раздробленными, потому что, например, Альтернативу для Германии недавно исключили из ультраправой группы ЕП "Идентичность и демократия") наберут больше, чем им прогнозируют соцопросы, и смогут заблокировать многое вопросов.

Самые важные события в мире: то, что может изменить ход истории – от Вашингтонского саммита НАТО до президентских выборов в США. / Фото: ТСН.ua

К примеру – второй термин Урсулы фон дер Ляен в должности президентки Еврокомиссии. Как ни странно, ее кандидатуру не поддерживает и Эммануэль Макрон, о чем говорил с Олафом Шольцем во время трехдневного визита в Германию. Для Украины будущий состав ЕП и ЕК очень важен. Ведь все помнят, как благодаря личному давлению Мелони и Шольца, на саммите ЕС в декабре прошлого года Орбан вышел попить кофе, а другие лидеры ЕС приняли решение открыть для Украины официальные переговоры о вступлении. Правда, чисто технически это решение еще блокируется Венгрией, хотя лидеры и обещают объявить об открытии вступительных переговоров 27-28 июня в Брюсселе на саммите ЕС. То же касается и военной помощи Украине со стороны Евросоюза на 5 млрд евро, которая заблокирована еще с осени прошлого года, и тоже из-за вето Венгрии.

Саммит в Швейцарии: от войны до мира

Публично Владимир Зеленский уже упрекнул Джо Байдена за неучастие в первом учредительном саммите формулы мира (состоящее 10-ти пунктов, его украинский президент впервые представил на саммите G20 в ноябре 2022 года), который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Официальный Вашингтон еще не подтвердил, что президент Байден точно не поучаствует в первом саммите формулы мира. Ранее американские чиновники заявляли, что США "будут мощно представлены". Вместе с тем, американские СМИ сообщали, что Джо Байден не приедет в Швейцарию, хотя 13-15 июня примет участие в саммите G -7 в Италии, потому что поедет в Калифорнию на мероприятие, где будут собирать деньги на его предвыборную кампанию.

Дипломатическая цель первого учредительного саммита формулы мира в Швейцарии – застолбить за Украиной единственное справедливое видение окончания войны.

И то, что делает в этом направлении офис президента и украинская дипломатия – абсолютно правильно. По итогам этого саммита страны-участники подпишут совместное коммюнике. Однако, к сожалению, юридической силы оно не будет, и будет необязательным к исполнению. Тем более, что единственная страна, от которой зависит окончание войны, — это Россия. Наши западные союзники и партнеры могли бы продемонстрировать политическую волю, предоставив Украине все необходимое вооружение в достаточных количествах, позволив нам также избивать это оружие по целям на территории России. Однако такого разрешения нет ни по уже имеющемуся у нас западному оружию, например по дальнобойным ATACAMS на 300 км, ни по истребителям F-16, которые мы должны вскоре получить.

Также у союзников нет политической воли закрыть возможности для друзей России – Китая, Ирана, Беларуси и Северной Кореи – помогать Кремлю обходить санкции, поддерживая российский ОПК необходимыми комплектующими. К тому же многие европейские страны увеличивают закупки российского сжиженного газа (который не находится под санкциями) и нефти преимущественно через Индию и Турцию. Больше всего вопросов к Китаю, который почти наверняка не примет участия в швейцарском саммите, настаивая вместе с Бразилией на проведении альтернативного саммита, который бы признала Россия.

"Призываю глобальных лидеров, которые все еще в стороне от глобальных усилий саммита — президента Байдена и Си Цзиньпина. Продемонстрируйте лидерство в продвижении мира. Реального мира, а не такого, что станет паузой между ударами. Поддержите саммит мира вашим личным лидерством и участием", — обращался к Джо Байдену и Си Цзиньпину несколько дней назад президент Зеленский. Однако, по информации западных СМИ, примерно в дни саммита в Швейцарии Кремль собирает в Москве министров иностранных дел стран БРИКС, что может стать альтернативной "мирной" площадкой. После этого Bloomberg сообщил, что ключевые лидеры ЕС думают, "как продвинуться от конференции в следующем месяце до возможной встречи в Саудовской Аравии осенью с участием России". Однако, уже во вторник, 28 мая, представитель Путина Песков опроверг, что на осень в Саудовской Аравии вообще что-то планировалось.

Юбилей НАТО: Байден против Трампа

Очевидно, накануне первых дебатов с Дональдом Трампом на CNN 27 июня команде президента Байдена не нужны неожиданности и непредсказуемые ситуации. Тем более, с самого начала полномасштабного российского вторжения, действующая Администрация Байдена соблюдала так называемую политику управляемой эскалации, постоянно взвешивая, как предоставление того или иного вида западного оружия Украине может спровоцировать Путина. Тем более еще накануне юбилейного Вашингтонского саммита НАТО 9-11 июля.

Именно юбилейный саммит Альянса Администрация Байдена могла бы сделать своей историей успеха, предоставив Украине политическое приглашение к вступлению в НАТО. Однако, как и на прошлогоднем Вильнюсском саммите этого не будет. Против – США и Германия. Уже само собой политическое приглашение и Вашингтон, и Берлин считают настоящим приглашением к вступлению, что может спровоцировать Кремль на дальнейшую эскалацию войны, которая может распространиться на сами страны-члены НАТО. США же пытаются удержать войну России исключительно в границах Украины. Это одна из основных так называемых красных линий для Запада наряду с риском применения Россией ядерного оружия.

Ранее ТСН.ua уже писал, что никаких прорывных для Украины на Вашингтонском саммите НАТО решений там не ожидается. Хотя, например, на юбилейной встрече в США союзники могли бы объявить о предоставлении разрешения Украины избивать западное оружие по целям на территории России. Правда, противников этого решения еще больше. Кроме США, это и Германия, Франция, Италия и Бельгия. Но движущей силой здесь именно Соединенные Штаты. Очевидно, политически это решение не выгодно Администрации Байдена, которая не хочет рисковать своими рейтингами накануне 5 ноября – президентских выборов в США. Ведь на этом может сыграть Дональд Трамп, что, собственно, он уже и делал целых 7 месяцев, блокируя в Конгрессе голосование за последующую военную помощь Украине почти на $61 млрд.