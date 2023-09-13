"Не боится дурак и покойник": в ГУР рассказали, как отбили "вышки Бойко" и почему это еще не окончательно

Бойцам Главного управления разведки Министерства обороны удалось на надувных лодках обмануть весь российский флот, подтверждение этому — успешная спецоперация по отражению так называемых "вышек Бойко".

О деталях спецоперации впервые рассказал командир на псевдо "Пеин" эксклюзивно для ТСН.ua.

"Это могло быть путешествие в одну сторону"

Спецоперацию готовили примерно месяц-полтора. Мы понимали, что это может быть путешествие в одну сторону. Ведь не боится только дурак и покойник. Мы шли на надувной лодке, потому что она более маневренная, она меньше видна воздушным средствам”, — отметил командир.

Трофеи: в чем их ценность

В ходе этой операции бойцы взяли и ценные трофеи на самих "вышках". В частности, радиотехническое оборудование, следящее за всеми передвижениями в районе острова Змеиный.

«Нева», которую мы захватили, это техника, которую можно открыть и посмотреть на программное обеспечение. Там куча полезной информации, которая может нам дать ответы на наши вопросы”, — рассказал командир.

К чему готовятся наши бойцы

Когда мы начали пришвартовываться, самолет начал отрабатывать по нашим бойцам. Немного пробили лодку. Один такой снаряд мог бы нас утопить. Выстрел был один, было попадание в хвостовую часть. Мы увидели своеобразный дым – сначала белый, затем черный”, – вспомнил “Пеин”.

Мы очень сильно ограничили россиянам действия в акватории Черного моря. А именно в акватории острова Змеиный. Мы отодвинули их к берегам Крыма», — заметил он.

“В Черном море они очень сильно теряют свое влияние. Но мы готовимся к тому, что они могут попытаться отразить утраченное», — резюмировал командир.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не боится дурак и покойник! В ГУР рассказали, как отразили "вышки Бойко" и почему это еще неокончательно

Напомним, в ГУР МО 11 сентября сообщили о возвращении контроля над так называемыми "вышками Бойко", которые находились в оккупации с 2015 года. Это важно также с военной точки зрения, поскольку кафиры использовали газодобывающие платформы для военных целей.

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