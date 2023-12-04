Не боятся ни людей, ни кошек: воины ВСУ рассказали о нашествии мышей на фронте (фото, видео)

На Донецком направлении украинских защитников атакуют не только оккупанты, но и мыши. Для этого наши защитники заводят кошек.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

На линии фронта мыши не боятся ничего – ни людей, ни кошек, ни камер. Несмотря на это, украинские защитники часто в блиндажах заводят котят, чтобы те боролись с грызунами.

Мышь в блиндаже

"Пока малыши с задачей не справляются, однако надеются военные, уже скоро хвостатые станут настоящими хищниками", — говорит корреспондент ТСН.

Бойцы говорят, что за их малыми охранниками пришлось стоять в очереди, потому что сейчас на линии фронта на кошек настоящий ажиотаж. Так что этих пушистиков теперь, как могут, балуют и не торопят взрослеть.

Военный Владимир говорит, что личные вещи они прячут в ящиках, потому что мыши грызут все – от сигарет до шампуней. Также в ящиках бойцы прячут и еду.

Котенок с мышью в блиндаже

У военнослужащего Николая мыши прогрызли сумку и испортили вещи. Чтобы уберечь остальные вещи, боец смастерил целую конструкцию.

"Это подставки из снарядов, тубусы. Оно скользкое и мышь по нему не лезет", — говорит военный.

С наступлением холодов грызуны еще активнее полезли в тепло. Никакие мышеловки не справляются. Одна из них лезет на автомат бойца прямо во время интервью с ТСН.

Мыши есть везде - на потолку, кровати и полках. Военные говорят, пробовали травить, получилось только хуже, потому что они погибают и тогда туда летят мухи. Воины надеются, что коты в будущем наведут порядок в блиндаже.

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Напомним, в Польше кафе запретило вход части посетителей, потому что у кошек из Украины стресс.

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