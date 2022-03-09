Не боятся смерти, но не хотят огорчать маму: что рассказали украинские бойцы, которые пошли в военкоматы первыми

Не боятся смерти, но не хотят огорчать маму: что рассказали украинские бойцы, которые пошли в военкоматы первыми

Украинские воины со сломанным телом и дальше хотят ломать врага.

Не боятся смерти, но не хотят огорчать маму: пошли к военкоматам первым и среди первых получили ранения. Журналисты пообщались с поврежденными на войне бойцами, которые рассказали ей о том, почему им не лежится на кроватях, — об этом говорилось в сюжете ТСН ("1+1") в эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

К примеру, на видео – одна из тех больниц, где спасают жизнь раненым военным и гражданским. Здесь происходит операция мужчины, которого ранило осколком в голову. Это ранение нелегкое, оно угрожает жизни, пациента хотели вывезти в специализированное медучреждение, но спасать нужно прямо здесь и сейчас.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

Нейрохирурги еще оперируют этого бойца, а "скорая" уже привезла следующего – ему достают осколки из бедер, дальше снова работа для нейрохирургов – это осколочное ранение еще тяжелее

В самый трудный из этих дней войны медикам приходилось делать в этой больнице 6 операций одновременно.

Например, Денис – именно из раненых в концовку, ему 27 лет и он свой день рождения, конечно, планировал не таким. Самым сложным за время войны оказалось сказать раненой маме.

А Александр первые несколько часов после боя не замечал, что ранен. Это так пуля вошла в живот – объяснили потом врачи.

А вот Дмитрий из-под Гостомеля о своих ранах говорит философски, хотя снаряд упал рядом с ним. Но со сломанным телом он хочет дальше ломать врага. А это Саша и его жизнь тоже изменилась.

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