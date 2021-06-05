"Не бойся, мне не страшно": истории о двух маленьких девочках, погибших от пуль оккупантов на Донбассе

В Украине 4 июня День памяти невинных жертв.

Впервые Украина 4 июня 2021 года чтит память всех детей, погибших в результате вооруженной агрессии России. Их количество точно неизвестно, постановление парламента говорит о 240 жертвах. В сюжете истории двух из них — самой маленькой и девочке, которая не дожила до совершеннолетия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

По погибших на Востоке детях Украине так и нет статистики, по подсчетам мониторинговой миссии ООН, 232 — это погибшие дети. Четверо из них с начала этого года. Еще по меньшей мере 403 ребенка — это те, кто получили ранения. Самая массовая гибель детей на Востоке произошла, когда боевики сбили "Малазийский боинг" рейса МН17, тогда погибло 80 детей.

В селе Новомихайловка расположенном между Донецком и Докучаевском за последние 50 лет мало что изменилось. Там живет полторы сотни детей, однако так сразу и не скажешь, что где-то рядом идет война.

Новости Украины: истории о двух детях, погибших в результате вооруженной агрессии России

Семь лет назад Юлия и Дианка должны были идти в 11 класс, но случилось горе. Лучшая подруга Дианы, с которой танцевали, ели сладости, фотографировались и мечтали, как выйдут замуж, стала первой погибшей на войне в их селе. Юле было всего 16-ть.

"Она мне ночью приснилась и говорит: "Не бойся, мне не страшно. Все хорошо", — говорит девочка.

Минометный обстрел начался, когда она с родными работала на огороде, начала бежать, но один снаряд разорвался рядом и ранил бедро, за считанные секунды рядом упали еще два.

Лариса пытается научиться жить после гибели дочери, уже седьмой год работает с психологами.

"Я ей говорю: "Юлечка, давай бежать дальше". А она говорит: "Мама, не надо никуда", — вспоминает мать Юлии.

Отец девочки, к сожалению, заболел и умер.

Наталья вспоминает, что ее дочь родилась преждевременно. Когда в Марьинке началась война, бойцы срочно отвезли роженицу в реанимацию. Женщина рассказывает, что однажды посреди ночи в их дом попал снаряд. За жизнь ее Лели врачи боролись 12 дней. К сожалению, бесполезно.

"Если бы сейчас вернуть все назад я бы собралась и поехала. А тогда казалось денег нет, работы нет, а я работала в магазине. И куда мы поедем, без денег даже квартиру не нанять, кто знал, что так произойдет", — жалуется женщина.

Юля и Леля умерли в один день с разницей в год. Юля не дожила до 16-ти, Леля не дожила до 6 месяцев.

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