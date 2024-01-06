"Не бросайте без опыта в окоп!": известный украинский военный обратился к ТЦК и Генштабу

Если вы хотите, чтобы люди от вас не бегали – разговаривайте с ними и определяйте профессию в соответствии с их навыками, а не “бросайте” без опыта в окоп на фронт.

С таким призывом офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко обратился к ТЦК СП и Генштабу. В эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островской он рассказал, что тогда, по его мнению, люди не будут так избегать мобилизации.

"Если вы хотите, чтобы люди от вас не бегали, объясняйте людям, что вы хотите донести до них. Делайте заявления, в том числе и общественные, пишите об этом в своих телеграмм-каналах, на официальных сайтах. Объясняйте, что это не значит, что вы схватите человека и сразу его голого, босого забросите в окоп. Если вы хотите, чтобы наша армия профессионально, а главное качественно выполняла свои боевые задачи, вы должны человеку объяснить, подготовить его, спросить, где он себя видит, все это скомпоновать и только потом предоставить ему квалифицированную военную профессию согласно его навыкам”, — рассказал Дмитрий Андрющенко.

По его словам, очень важно чувствовать, кем человек хочет быть артиллеристом, пехотинцем, снайпером, минометчиком.

"Ибо если человек говорит, что не умеет подтягиваться, бегать, а вы наденете на него броник, он пробежит сто метров и "сдохнет". Но может сломать любую систему, заглушить дрон. Тогда, конечно, лучше взять этого человека в штаб батальона или подразделение, которое занимается радиоэлектронной борьбой”, — говорит Дмитрий Андрющенко.

Военный считает, что с людьми нужно коммуницировать, а если этого не происходит, то это недоработка офицеров, ответственных за работу с личным составом, за морально-психологическое обеспечение.

“Не нужно людей запугивать или бросать их без опыта в окоп. Разговаривайте, тренируйте, готовьте и тогда у вас будет качественный личный состав”, — рассказал Дмитрий Андрющенко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Военный "Дипломат": россияне идут нас уничтожать, насиловать, резать! Будут воевать все!

Читайте также: