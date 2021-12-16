Не будут слишком отличаться: в Минздраве пообещали сменить зарплаты медиков и руководителей больниц

Не будут слишком отличаться: в Минздраве пообещали сменить зарплаты медиков и руководителей больниц

Также Украина закупит 84 цифровых рентген-аппарата для диагностики COVID-19.

В Украине будет ликвидирована диспропорция между размером оплаты труда медработников и руководителей заведений здравоохранения.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 декабря.

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По его словам, теперь должностной оклад руководителя не может превышать размер средней зарплаты врача в этом медучреждении свыше 60%.

"Вчера Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ликвидирует диспропорцию между размером оплаты труда медработников и руководителей заведений здравоохранения. Теперь должностной оклад руководителя не может превышать размер средней заработной платы врача в этой больнице более 60%", — сказал Ляшко.

Кроме того, бюджетный комитет ВРУ поддержал решение правительства о выделении 210 миллионов гривен для закупки 84 цифровых рентген-аппаратов. Их поставят в больницы, проводящие диагностику короновируса.

Напомним, в Украине зарплата врачей на 2022 год может быть установлена на уровне 20 тысяч гривен, для средних медицинских работников — и 13,5 тысяч гривен. Это предусмотрено госбюджетом-2022, который одобрил правительство и направил в Верховную Раду.