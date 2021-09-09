"Не был на родах, не хотел давать свою фамилию и попросил считать его "осеменителем": полное интервью матери дочери Сенцова

Женщина рассказывает, что Олег сначала не соглашался, чтобы девочка получила фамилию отца, — Сенцова.

Фотограф Юлия Бабич, которая родила от режиссера Олега Сенцова дочь, дала эксклюзивное интервью ТСН. Женщина, в частности, рассказала о том, почему вообще решилась на интервью, о рождении Эммы и встречах экс-пленника Кремля с дочкой, и воспитании девочки.

ТСН.ua публикует полную версию эксклюзивного интервью Юлии Бабич.

Беременность и рождение дочери Эммы

"Эмма родилась перед Новым годом — 16 декабря. Это были тяжелые роды, они должны быть легкие, но с ней возникли проблемы и ее надо было срочно доставать. Мне сделали кесарево и были проблемы с кормлением. Пока мы спасали одну грудь с моими друзьями, которые меня просто за шкирку брали и везли ночью в больницу, мы спасли одну грудь — вторую я не заметила и произошел мастит. Чтобы понимать, что это — это температура 40, постоянно", — рассказывает Юлия Бабич.

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Женщина говорит, что присылала скриншоты Олегу Сенцов в этот момент и надеялась на его помощь, потому что ей было трудно. Но бывший пленник Кремля после 31 декабря, когда Эмме сделали свидетельство о рождении, поехал в Одессу со своей нынешней невестой.

"Я боялась ее взять на руки, у меня кружилась голова из-за температуры. Она не была спокойным ребенком первый месяц, она постоянно кричала. 31 декабря мы с ним делаем ей свидетельство о рождении — и он едет в Одессу со своей нынешней невестой. Причем он знает, что он оставляет меня с температурой под 40. Тогда я и это ему простила, но сейчас для меня это оставление ребенка в принципе в опасности. Потому что он знал, что у меня рядом никого, и это Новый год, я не могу позвонить своим друзьям, которые где-то празднуют. Но оказалось, что Одесса была важнее нас. В больницу я обратилась аж 3 января, потому что мне не с кем ее оставить. И спустя неделю мне сделали операцию", — вспоминает Юлия.

В то же время она утверждает, что по возвращении из Одессы Олег не позвонил, не написал и не приехал к ней или дочери.

"Он сразу поехал в своих киношных делам в какую-то другую страну. Мама моя смогла приехать на операцию, я благодарна, что хотя бы во время операции Эмма побыла с ней. А потом на перевязки мы имели ездить каждый день. Я должна ездить, а она имела, потому, что она привязана ко мне. Мне делали перевязки в хирургии в одном конце этажа в больнице, а Эмма в ковидном крыле с медсестрами лежала пока меня перевязывали. И так несколько дней. в это время она могла быть с кем-то более близким", — говорит Юлия.

Женщина отмечает, что, когда была беременна, то постоянно посылала Сенцову фотографии УЗИ. Встретиться же Олег предложил Юлии, когда та была на седьмом месяце беременности.

"Постоянно. Я все ждала, ну может, ну имеет проснуться... Ну не может же... Как? Это же его дочь, если я уже написала, что я пошла к адвокату, в тот же день он написал, что я хотела увидеться: "Давай увидимся". Это был конец седьмого месяца беременности. И он приехал и сказал:" Я дам свое имя ребенку, ты же знаешь, как я отношусь к детям. Я не смогу с ней быть постоянно, но это мой ребенок, я буду ее воспитывать, я буду с ней". Когда мы пошли 31, мы записались давать свидетельство — 30 вечером он мне сказал — сидел, сидел, играл ... И такой говорит: "Ты же понимаешь, что я ей свою фамилию не дам", — заявляет она.

Это решение, якобы Сенцов объяснил тем, что обещал дать только свое имя, а не фамилию. Впрочем, в конце концов он согласился и Эмма носит фамилию отца.

"Я так не люблю, когда меня дурой делают! Имя я могла дать и без него любое. И его аргумент — тебе что не нравится твоя фамилия? Ну, как это? Тебе же нравится — давай свою фамилию. И только то, что его не поймут люди в принципе помогло. Он на следующий день приехал — и так, мол, я дам фамилию. Так мы получили эту фамилию и я думаю — вернуть время назад, я бы за него так не боролась. Это много бюрократии, на самом деле. У нас отца нет, но бюрократия осталась. Разрешения. Разрешения постоянно ... Мы привязаны к нему бюрократически. И мой адвокат был прав, который говорил: "Ну не хочет давать, радуйся", — отмечает Юлия.

На самих родах, как говорит женщина, Сенцов не был, так как опоздал. Юлия вспоминает, что пригласила на роды фотографа, но Олег не захотел делать снимки и накричал на нее, чтобы она не снимала.

"Он побыл 5 минут, рявкнул на фотографа-девочку, которую я попросила нас пофотографировать. Так у нас и нет тех трогательных фотографий. Рявкнул, чтобы она не снимала... И все. На следующий день он тоже пришел я его сфотографировала, ту фотографию, которая он выставил. и тоже побыл 5 минут и уехал куда-то", — рассказывает Юлия Бабич.

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Кроме того, рассказывает, что побоялась становиться на учет в государственной клиники, а поэтому выбрала частную. Объясняет, что это беременность пришлась на карантин и в нее сработала защитная реакция за ребенка. Когда же обратилась к Сенцову за денежной помощью, и тот пообещал приехать, но приехав, начал намекать на аборт, утверждает Юлия. Поэтому, по ее словам, она заняла деньги в долг у своего руководителя.

"В долг, он не принимает обратно. Когда уже Олег потом появился, я решила, что он появился в жизни Эммы — он же ходил на акции протеста против этого человека, я сказала ему, что это же нечестно! То есть, он помог твоему ребенку. Ну хотя бы отдай долг и делай это честно. он сказал: "Если человек сделал это искренне, то ему не нужно ничего отдавать, а если не искренне, то чего вообще об этом говорить", — высказалась она.

О намеках на аборт

"Он приехал. Он не сказал слово "аборт". Были намеки на аборт. И они все были манипулятивные, я должен понимать, что с этим ребенком Олег Сенцов никогда не будет счастливым. Его семья никогда не будет счастлива. Этот ребенок отнимает у него все. Не дает ему шансы на счастье. То есть для счастья Олега Сенцова я должна была сделать аборт. это так все звучало. Конечно, я даже посмеялась! Мне просто было смешно все это слушать. Он понял, что это несодержательные говорить об абортах. Он попросил считать его "осеменителем". Я когда говорю это слово "осеменитель", оно даже не так обидно звучит. Поэтому я говорю цитатой. я поблагодарила его за доверие и все. На этом все. Деньги он сказал не даст, чтобы не привязываться к ребенку", — говорит Юлия Бабич.

Уплата алиментов

Юлия заявляет, что Олег платит ежемесячно 1 числа алименты. Впрочем, говорит, что деньги небольшие.

"Я так понимаю, что там поставлено на автомат, потому что одного и того же времени приходят деньги. Это небольшие алименты. Я не боюсь их потерять. Если мы их потеряем, мы потеряем, в принципе, деньги на памперсы и смесь. Но это все не стоит того, чтобы бояться что-то потерять. Он платит. Это его обязанность. Молодец! Не будем платить, нам будет легче лишить его родительских прав, — заявляет Юлия и добавляет: — Он является биологическим отцом, он отец. Как дальше? А как дальше? Пока я не вижу изменений. Для того, чтобы что-то изменилось в отношениях надо хотя бы прийти сказать: "Извини". Не мне, ребенку. По крайней мере прийти".

Воспитание Эммы

Юлия рассказывает, что воспитывает маленькую сама. Родители живут далеко, а няню женщина не берет, потому что "еще не очень готова делить своего ребенка с кем-то".

"Мы с ней вдвоем. Мы в принципе живем далеко от моих родителей, все живут в Днепропетровской области. Мама бы охотно помогала, но она у меня активный член общества, еще работает, но честно говоря я еще не очень готова делить своего ребенка с кем-то", — отмечает она.

Встречи Сенцова с дочкой

Юлия говорит, что Олег Сенцов ей, а также в своей публикации назвал дочь мол "ошибкой", но после этого выразил желание увидеться с ней.

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"Единственный раз, когда он сказал: "Могу я видеть дочь?" Было после его поста, где он назвал ее в принципе ошибкой. И это он сделал не случайно. И можно просто подумать, что это фигура речи. На самом деле к этому он примерно теми же словами сказал это мне. я ему объяснила, как это звучит, и что это значит. После этого я читаю это в посте. То есть, для меня это сознательно названа ребенок "ошибкой". После этого он мне пишет: "Могу ли я увидеть Эмму?". Я думаю, что у меня логичным был вопрос: "Зачем?". Я сказала: "Для чего? С какой целью? Если это для того, чтобы снова своим всем читателям показать, какой он хороший папа или если он на самом деле любит — это разные вещи". На что он мне ответил:" То есть ты не хочешь, чтобы я ее видел?". И тут мне показалось, что он очень хочет, чтобы я ему сказала: "Я не хочу, чтобы ты ее видел". Чтобы он мог с чистой совестью — это говорить своим близким. Я ответила, что он может ее видеть, потому что он ее отцом. Но мне интересно, мне нужно знать для чего. Ну и этот вопрос проигнорировался", — заявляет Юлия.

Женщина говорит, что последний раз они виделись с девочкой в июне, потому что нужно было подписать документ. Но до этого, отмечает, Сенцов не видел ребенка три месяца и сразу Эмма не захотела к нему идти.

"Он взял ее со спины, что я очень не люблю, когда так делают моему ребенку. Это обман, когда ты берешь со спины ребенка. И повел так, как он каждый день ее видит. Начал ей рассказывать, какая она молодец, пытается садиться. в это время Эмма уже садилась, но он абсолютно ничего не знает о своем ребенке, но все это играло на публику. Я так думаю, хотя мне хотелось бы верить, что нет. Мы вышли, он довел ее до машины, поцеловал в лоб и на этом все. Но поскольку мне хотелось верить, что все это было искренне ... Это было за неделю до шести месяцев Эммы, до пол-дня рождения. Я написала, что если он хочет отпраздновать эту дату с Эммой — то он может прийти к нам в гости. Он может ее увидеть. Это сообщение снова проигнорировалось. Мне пришлось написать несколько сообщений, чтобы он мне ответил, что он готов видеть ребенка при условии, что это будет без меня", — рассказывает мама Эммы Юлия.

Также женщина вспоминает, что однажды написала о плохом самочувствии Эммы и попросила помощи. Впрочем, режиссер сказал, что не в Киеве и, как заявляет Юлия, "он даже не спросил что с ребенком".

"Она ему неинтересна. Это честно было бы сказать, я бы даже не была против, не было бы, что возразить, если бы он сказал: "Мне она интересна, я своего ребенка не люблю, ну, так произошло". Произошло и произошло. но это его — надо любить ... Не надо! Не надо. нам не надо. У нас все хорошо. Мы счастливы. нас не надо любить, не надо себя заставлять любить. но и не надо обманывать и лгать о нас", — заявляет Юлия.

Отношения Юлии Бабич и Олега Сенцова сейчас

Юлия заявляет, что, когда Олег заблокировал ее в Facebook. По ее словам, произошло это, когда она спросила, что, как "он может просить помощи о какого-то больного ребенка, когда я ему буквально вчера пишу, твой ребенок болен и ты никоим образом не реагируешь".

"Это такое лицемерие. После этого он заблокировал. Наверное, чтобы я не расстраивалась .. Когда он мне сказал за "осеменителя", я усомнилась в том, что он любит своих двоих детей. Я спросила: "Как можно любить одних детей и не любить других?". Для меня это нереально. На что он сказал, что разница в том, что дети запланированы и дети незапланированные. То есть дети отрежиссированные Олегом Сенцов и ребенок, родившийся, потому что она так захотела. Поэтому на самом деле я хочу, чтобы он и все четко понимали, что я ему зла не желаю. я к нему ненависти не испытываю, я просто хочу, чтобы нас оставили в покое и не обливали грязью. я желаю ему,... — отмечает женщина и добавляет: — Я многое пропустила именно потому, что у меня есть страх, что его невеста может начать размышлять жениться. Я ему желаю счастливого брака. И спланированных детей. Таких, которых он будет любить".

Почему решилась на интервью

Фотограф Юлия говорит, что ей предлагали давно публично выговориться, но для нее было табу плохо говорить об отце своего ребенка. Она отмечает, что не позволяла это делать ни своим родственникам, ни семьи, ни друзей. А изменила мнение, когда объясняет, сама же прекратила считать Сенцова отцом своего ребенка.

"Почему я пришла — это не от обиды, не из ненависти... Я это все пережила. Это все было, я была очень влюблена, поэтому это не могло пройти без этапа ненависти. Это все прошло и сейчас я к нему чувствую, пожалуй, жаль. Это лучшее, что я могу испытывать к нему. Мне его действительно жаль. Мне кажется, что он потерял какие-то правильные ориентиры в жизни. Но пришла я, в принципе, для того, чтобы дать своей дочери урок, что когда тебя бьют, надо давать отпор. Потому что когда тебя бьют и ты не даешь отпор, тебя бьют снова. И это правило жизни. Это даже не в Олеге Сенцове дело. Просто надо уметь постоять за себя. Если я это буду просто говорить словами — она это не поймет, потому это надо доказывать примером", — объясняет Юлия Бабич.

Женщина объясняет, что пошла на этот разговор с журналистами для своего ребенка, который, возможно, в будущем увидит в Сети это интервью.

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"И я бы ей, взрослой тебе, хотела бы сказать, что ты — это не твои гены, ты не состоишь только с ген. Ты — это ряд твоих решений, которые ты будешь делать в своей жизни. Ты — это твое воспитание, твое окружения, немного твои обстоятельства в жизни. И уже потом где-то там в последнее плану гены. И гены у тебя прекрасные! А то, что так случилось, что у тебя пока по крайней мере есть только биологический отец — это тебя никоим образом не должно влиять. Ты даже ... Ты не он. Ты даже не я. Ты абсолютно уникальная, чистая, абсолютно свое сознание, личность и только от тебя зависит, каким человеком ты станешь", — отмечает Юлия.

Напоследок Юлия отмечает, что решилась на интервью, не для того, чтобы оно "что-то изменило в отношении людей к Олегу Сенцову". Но считает, что Сенцов стал "известным благодаря заключению" в РФ.

"Те, кто умеют критически мыслить — те сделают выводы и без меня, а другие люди, которые создали себе кумира не так просто от него откажутся. И это нормально. Это нормальная человеческая психология. Люди слишком много энергии в него вложили. 5 лет ожидания, волнений, писание писем, флешмобов. Это все было. И это энергия, это затрата энергии. Это все понятно. я не знаю, что ему нужно сделать, чтобы люди сказали: "Ой, я ошибся, классно, что мы его освободили, но я ошибся". Я считаю, что было правильным надевать на него корону и делать его известным во время кампании по освобождению, это ему помогло очень. Это все было правильно и я бы не хотела, что-то изменить. Но надо было вовремя снимать эту корону. Человек в нее вжилсяс. Хотя фактически на самом деле известным он стал благодаря заключению, как бы это не звучало", — заключает мать дочери Олега Сенцова Юлия Бабич.

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Новости Украины: Юлия Бабич - мать дочери Олега Сенцова - дала эксклюзивное интервью

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