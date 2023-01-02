Не было работы, поэтому открыл свою пиццерию: переселенцы во Львове начинают бизнес

Пока в пиццерии два работника, но как только клиентов станет больше, планируют нанимать на работу других вынужденных переселенцев.

Во Львовской области заработала пиццерия, где работники – вынужденные переселенцы. Заведение открыли в здании бывшего ресторана, у владельца выкупили оборудование, платят только аренду за помещение. Профинансировали инициативу – общественная организация и владелец всемирно известной курьерской сети, говорится в ТСН.

Работает пиццерия пока только на доставку, а когда появится больше клиентов, планируют масштабироваться.

Среди работников Роман, что вместе с женой и двумя маленькими детьми эвакуировался из Сум на Львовщину в марте. Сначала волонтерил, но когда понял, что здесь надолго начал искать работу. Стать мастером пиццы – это совершенно новое для него, ведь работал торговым агентом, но вызова не испугался. Прошел тренинг в пиццейоло с опытом и научился.

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Пиццерию открыли на средства общественной организации, также помогли инвесторы. “Наша испанская партнерша Клара, говорит, у меня друг в Испании владелец курьерской доставки, известной на весь мир, мы такие: “Вау”. Он говорит, что он может профинансировать пиццерию. Купили оборудование, мебель, пицца автоматы, профессиональная печь, профессиональные холодильники, все из нержавейки, как следует, полноценный работающий ресторан”, — рассказывает директор общественной организации Евгений.

Именно Женя с самого начала полномасштабного вторжения помог эвакуировать сотни переселенцев. Вместе с фондом и партнерами организуют разные социальные проекты. Говорит, работа – крайне важна для человека, даже если его всем обеспечивают. “Мы предоставляли им питание, было много гуманитарки, но видели, что люди скучают без работы. Где-то было понимание, что местные люди будут немного коситься, ага, приехавшие едят, сидят, идет война. Если у него даже есть жилье, хоть и временное жилье, питание, какая-то гуманитарная помощь, но нет работы, человек сидит и все равно нервничает”, — убеждает Евгений.

Пока в пиццерии два работника, и как только клиентов станет больше, планируют нанимать на работу других вынужденных переселенцев, потому что основная цель проекта – создать рабочие места и быть полезными.

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