Не дала утонуть балоновая куртка: копы, которые вытащили девочку из водоема в Киеве, рассказали детали спасения

Не дала утонуть балоновая куртка: копы, которые вытащили девочку из водоема в Киеве, рассказали детали спасения

После огласки истории в Сети, копы проснулись известными.

Двое полицейских из Ивано-Франковской спасли маленького ребенка, который упал в озеро. Произошло все в столичном парке, где копы гуляли в свое нерабочее время. Говорят, случайно увидели в воде детскую куртку, разглядели, что там есть ребенок и бросились в воду ее спасать.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

«Успел снять с себя только куртку и прыгнул в воду», — рассказывает коп-спаситель.

Полицейские из Ивано-Франковской Игорь и Владимир недавно приехали в столицу на сессию в академии, накануне вечером решили пройтись по парку Победа. «Прогуливались после обучения, остановились у мостика сделать несколько фотографий. После того как передал коллеге телефон, увидел, что ребенок в воде. Говорю: «Володя, ребенок в воде», — рассказывает полицейский управления полиции охраны Игорь Павчак.

В воде в нескольких метрах, говорит Игорь, увидел розовую детскую куртку. Тогда полицейский управления охраны Игорь побежал к водоему — дорогой сбрасывал верхнюю одежду. Владимир, который работает в ювенальной полиции — как раз с детьми, помогал коллеге с берега.

«На адреналине. Как в воду забег, я не помню, я шел по инерции. Я уже в воде легкие сжало, дышать не давало», — вспоминает мужчина.

В этом озере очень много уток, и вот по одной из версий, ребенок потянулся к птице, но не удержался на берегу и упал в воду.

Игорь говорит — думал, что озеро неглубокое, но дна в воде не почувствовал. В то время ребенка уносило течением. «Ее спасло, что она была в балоновой куртке и в памперсе. Воздух под капюшон и держала на плаву», — говорят мужчины.

Игорь схватил девочку и начал тянуть к берегу. Там уже передал ребенка коллеге. Это все на мобильные снимали прохожие, которые совпали на крики.

Новости Украины: двое полицейских спасли маленького ребенка, который упал в озеро

Уже на берегу полицейские начали снимать с спасенной девочки мокрую одежду. Родителей в первые минуты среди толпы зрителей, утверждают, не было. «Мать через несколько минут подошла. Она где-то неподалеку была», — рассказывает полицейские.

Они передали ребенка ее родным, и сами побежали переодеваться, чтобы не заболеть. Утром, говорят, проснулись известными. «Телефон красный, все звонят, благодарят, выписывают в соцсетях», — рассказывают копы.

Вышла на связь и мать девочки. «Благодарила нам, желала здоровья», — добавляет Игорь.

В начале ноября полицейские вернутся домой, на Франковщине, но до того уже договорились с родителями ребенка и самой спасенной Софией встретиться на чай, а вместе с тем и провести профилактическую беседу.

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