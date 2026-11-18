Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассчитывает на использование президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным своего определяющего влияния для усиления давления на Москву и достижения прекращения войны.

Об этом министр заявил на пресс-конференции 18 ноября, сообщила корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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Сибига сказал, что партнеры Украины проинформированы о позиции Киева относительно видения завершения войны, гарантий безопасности и формирования порядка безопасности после ее окончания. По словам министра, Украина уже донесла до партнеров свое видение относительно этих вопросов.

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«И все стороны должны понимать, что без Украины никакие решения принять просто невозможно», — сказал глава МИД.

Он также подчеркнул важность того, чтобы результаты встречи не создали у Путина ошибочного представления о возможности возвращения к периоду распределения сфер влияния.

«Тональность должна быть другой. Давление. Давление на Путина, а у них есть это давление, чтобы эта война закончилась. Потому что это в интересах именно глобальных, а в интересах этих стран — восстановление стабильности, восстановление настоящего и длительного мира на европейском континенте», — высказался Сибига.

Дата публикации 15:20, 18.11.26 Количество просмотров 10 Сибига назвал ожидания Украины от саммита Си, Трампа и Путина

Что известно о встрече Трампа, Си и Путина

Напомним, 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоится трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си. 18 ноября лидеры уже прибыли в Китай: Си нарушил протокол и лично встретил Трампа в аэропорту, а с Путиным провел двухчасовые переговоры, где стороны заявили об укреплении партнерства и обсудили войну в Украине. Также президенты США и России впервые пересеклись перед церемонией совместной фотосъемки и пожали друг другу руки. Формат их отдельной двусторонней встречи остается под вопросом.

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Четко согласованной повестки дня для трехсторонних переговоров до сих пор нет. Ожидается, что Трамп сосредоточится на сокращении ядерного вооружения, войне в Иране и на Северной Корее, тогда как Путин рассчитывает поднять тему завершения войны в Украине.

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