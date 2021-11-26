"Не делю прибыль, как это делал кто-то": Зеленский прокомментировал отношения с Ахметовым

Президент заявил, что не позволит угрожать государству энергетическим кризисом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит строить свое государство внутри Украины и шантажировать общество энергетическим кризисом.

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона 26 ноября.

Строить свою отдельную "державку" внутри государства Украина – мне кажется, это неправильно. И это на все влияет. Это значит, что если тебя что-то не устраивает, ты в любой момент можешь перекрыть кислород государству, тому или иному министерству. Угрожать, что завтра будет энергетический кризис. Просто прекратить, например, подавать отопление тому или иному дому или поселку. Ты не имеешь права шантажировать общество, шантажировать народ Украины. Напротив, ответственными за срыв отопительного сезона должно быть и государство, и ты — мы же с тобой вместе!" — сказал президент.

Комментируя свои отношения с Ринатом Ахметовым, президент заявил, что "он не делит с ним прибыль".

"В чем вопрос? Кто-то сказал, что заберет собственность? Кто-то сказал, что нельзя новости? Кто-то сказал, что заберет телеканал? Никто этого не говорит. Пожалуйста, будьте большим бизнесом, зарабатывайте деньги. Кто-то забрал, если все пишут, что цифры, которые, например, заработал Ахметов — они увеличились? А то, что я с Ринатом Леонидовичем не делю прибыль, как это делал кто-то, то что плохого? Давайте стабилизировать ситуацию в государстве и все вызовы решать вместе. Я встречался с "сильными мира этого". Я объяснял, в чем суть этого закона (о деолигархизации — ред )", — заявил Владимир Зеленский.

"Строить свою отдельную страну внутри государства Украина – это неправильно": Зеленский о деолигархизации

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря и вероятном вовлечение в это бизнесмена Рената Ахметова.

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