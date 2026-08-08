"Не для мирных условий готовят": Зеленский заявил об угрозе 50 тысяч военных КНДР на стороне РФ

Владимир Зеленский / © ТСН

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Северная Корея активно вовлекается в войну против Украины, используя РФ для получения боевого опыта и современных военных технологий, что создает прямую угрозу всей Азии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью корреспондентке ТСН Елене Черняковой.

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Глава государства отметил, что решение о присутствии военнослужащих КНДР на территории России постоянно расширяется — от сотен и тысяч до потенциальных 30-50 тысяч человек. По его словам, Пхеньян уже передает Москве не только артиллерию и ракеты (применение которых официально подтверждено на территории Украины), но отправляет солдат и офицеров для изучения специфики современных боевых действий.

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«Они изучают эту войну. Если мы говорим о кризисах и обострениях в другом направлении, в тихом океане, который может представлять угрозу для других государств азиатского направления, то, безусловно, Северная Корея будет получать опыт современной войны от России. Они дают им уже не только артиллерию и ракеты. Вы знаете, что мы находили ракеты Северной Кореи на территории Украины. Они уже наносили удары, использовали это. Сегодня это уже признанный факт», — сказал он.

Южная Корея, безусловно, переживает, добавил Зеленский.

«Северная Корея получит опыт современной войны от России… Они будут получать лицензии, все военные инструменты. И северокорейский солдат, офицер точно не для мирных условий, этот опыт готовят», — подчеркнул президент.

В связи с этим Зеленский подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества с Южной Кореей, которая озабочена ростом военной мощи своего северного соседа. Украина рассчитывает получить от Сеула дефицитные системы противовоздушной обороны.

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В то же время, президент отметил, что главным препятствием для поставки вооружения остаются конституционные и юридические ограничения Южной Кореи, однако украинские дипломаты продолжают активную работу в этом направлении.

«Но у Южной Кореи есть юридическое ограничение, есть ограничения согласно их конституции. То есть, это их выбор. Мы хотели бы сотрудничать с Южной Кореей. Рассчитываем на это. Дипломаты наши общаются», — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Россия может разместить в Воронежской области северокорейское ракетное подразделение, которое будет иметь на вооружении шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет KN-23.

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