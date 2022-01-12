Не договорились: каковы итоги встречи Россия-НАТО и что говорят стороны после саммита

Не договорились: каковы итоги встречи Россия-НАТО и что говорят стороны после саммита

Решение в Кремле примут уже после завершающейся завтра димломатической эстафеты.

НАТО отвергло ультиматум России об украинских перспективах в Альянсе – компромиссов не будет. Об этом по итогам встречи Россия-НАТО заявил генсек блока Йенс Столтенберг. Он утверждает – политика открытых дверей в НАТО не обсуждается и каждая страна имеет право сама выбирать свой путь.

О чем еще говорили стороны и как отреагировала Россия на отказ гарантировать нерасширение Североатлантического Альянса на восток — 12 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Переговоры продолжались четыре часа за закрытыми дверями и были достаточно напряженными и сложными, сказал генсек. Саммит показал, как много противоречий между Россией и НАТО.

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Украине никаких неприятных сюрпризов эти переговоры не принесли. Как и обещали, союзники отклонили требования России не расширяться на восток, поэтому двери НАТО остаются для Украины открытыми.

"Мы не хотим идти на компромисс относительно основного принципа или одного из основных принципов европейской безопасности, согласно которому все страны имеют право выбирать свой собственный путь. В то же время союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией для более детального обсуждения, изложения конкретных предложений и поиска конструктивных результатов", — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Союзники также сказали россиянам, что их войска вокруг Украины создают большое напряжение и призвали Москву сделать конкретные шаги в направлении деэскалации. Обещаний двигаться в этом направлении российская делегация не дала, сказала американская дипломат и снова пригрозила Москве серьезными последствиями, если она атакует Украину.

Напомним, что сегодняThe Washington Times.писал, что у США есть политическое согласие подвергнуть санкциям даже Владимира Путина.

"Около ста тысяч российских войск стоят вдоль украинских границ. Москва прибегает к агрессивной риторике, распространяет пропаганду и дезинформацию, заявляя, что это Украина хочет конфликта. А я напомню, что в 2014-м — Россия напала на Украину. И сегодня мы дали россиянам четко понять, что, если Россия и дальше будет атаковать Украину, последствия будут более существенными, чем в 2014-м", — подчеркнула первая заместитель главы Госдепартамента США Венди Шерман.

В чем россияне с союзниками согласились, так это в том, что противоречий много, сказал глава делегации из Москвы и добавил, что если Альянс будет расширяться на восток, то это приведет к серьезным рискам, не уточнив к каким именно.

"В основу натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России... На сегодняшний день у нас нет объединяющей положительной повестки дня... Нет вообще", — сказал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Несмотря на это, Запад предлагает диалог продолжать. Москва не соглашается и не отказывается. Решение в Кремле одобрят уже после завершающейся завтра диломатической эстафеты.

НАТО отвергло ультиматум России по поводу украинских перспектив в Альянсе

Напомним, в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия у границ Украины.

Между тем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.

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Автор: Зоряна Степаненко