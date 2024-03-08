"Не доходит через слово, дойдет через боль": скандал с полицейской в гимназии Черновцов получил продолжение

Родители учеников гимназии в Черновцах утверждают, что их детей оскорбляла полицейская. Сотрудница полиции должна была поговорить с детьми о правилах поведения, а мол — запугивала их и заставляла делать физические упражнения. А глава гимназии, которая все видела, не только этого не остановила, но и тоже кричала и упрекала учеников, говорят их родители.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Танасийчук.

Почему произошел скандал?

Родители учеников включают аудиозапись, сделанную одним из школьников во время профилактической беседы полицейской. На нем слышно: на детей кричат и заставляют приседать – это наказание за неправильные ответы на вопросы, которые ставит полицейский.

Слова полицейского

"Это унижение наших детей, я не понимаю о чем она, как полицейская думала", — говорит мама ученицы Елена Матейчук.

Мать школьницы

Елена Матейчук - это мама Миланы. Она говорит - именно ее дочери полицейская приказывала приседать. А также, утверждает, травила за одежду.

"Заставляла полицейская поднимать руки, ей не нравилась кофта, в которой она одета. Дочь подавлена, унижена. Она сегодня не хотела идти в школу",- говорит Елена Матейчук.

Как только запись распространили в чате класса - вспыхнул скандал. В школу пошли возмущенные родители.

"Это превышение своих полномочий. Начинает детям угрожать, что мы вас, детей, ребенок маленький 10 лет - мы вас заберем от родителей в детдом", - говорит Петр Сокирка.

"Это запугивание, это травля, это просто издевательство", - говорит Инна Козуб.

Претензии родителей - не только к полицейскому, но и к директору, которая присутствовала на профилактической беседе. И тоже говорят - кричала на школьников.

Родители штурмовали кабинет руководительницы гимназии. Когда она не вышла - вызвали патрульных. После этого директор таки вышла на разговор.

Что говорит руководительница гимназии

В комментарии ТСН педагог объясняет: сотрудницу полиции вызвали для беседы с детьми, потому что они систематически не готовятся к урокам, игнорируют домашние задания, а еще оскорбляют учителей. Воспитательную беседу для 5 и 8 классов организовали из-за жалоб учителей.

"Дети к урокам не готовятся, сидят в мобильных телефонах. Когда говоришь отдай мобильный - они говорят "вы не имеете права". Просто спят бывает на уроке. Учитель не имеет права сделать замечание. Когда позвали родителей - ситуация почти не изменилась", - говорит руководитель гимназии Вера Сопетик.

Вера Сопетик.

Что говорят в городском совете Черновцов и полиции

Впрочем, все это не повод унижать детей, говорят родители. И требуют уволить директора. Уже собрали несколько сотен подписей и написали обращение в управление образования. Там начали проверку.

"Мы должны проконсультироваться с юристами какие действия мы должны совершить. Может быть отстранен или нет в том случае, если пока не доказана вина", - говорит руководитель управления образования Черновицкого горсовета Ирина Ткачук.

Со своей стороны руководительница гимназии считает: оснований для ее увольнения нет. Впрочем, частично свою вину признает.

"Возможно, где-то перегнута была палка. Но физической перегрузки детей не было. То что я повышала голос - я понимаю, что я так не должна была делать", - говорит она.

В полиции тоже начали проверку, пока от комментариев воздерживаются. Пообщаться с фигуранткой скандала не удалось. После инцидента и до окончания расследования - полицейскую отстранили от работы с детьми.

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