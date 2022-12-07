Не долечившись после ранения, ушел на фронт: история 22-летнего защитника, защищавшего Бахмут до последнего дыхания

Чтобы не волновать родных о том, что там происходит, боец не хотел говорить.

Александр Давиденко из Запорожья, воевавший с начала полномасштабного вторжения, погиб под Бахмутом во время вражеских обстрелов. Ему было всего 22 и был самым старшим в многодетной семье. Вернулся на фронт, даже не долечившись после ранения. Его подразделение понесло слишком большие потери, и он не мог оставаться в стороне.

Об истории погибшего Героя говорится в сюжете ТСН.

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В родном селе парня в Запорожье высадили молодой дубок в честь Саши и тополя – как символ женщин, ожидающих своих близких домой. В последний раз он был здесь в октябре. Должен был задержаться на дольше, но уехал уже через несколько дней.

Отец защитника рассказывает, что через полгода Александр дважды получал ранения, но все равно рвался на фронт. Второй раз он даже не долечился, пошел воевать. Парень вернулся в ад – под Бахмут. Чтобы не волновать родных, о том, что там происходит, Саша предпочитал не говорить. Всегда переводил все в шутку.

Постоянные атаки врага, артиллерия, минометы, "Грады" – россияне бросают на штурм все имеющиеся силы. Один из вражеских обстрелов стал для Саши последним. На прощание с командиром штурмового взвода Александром Давыденко вышло все общество.

Парень был самым старшим сыном в семье. У него остались родители и пять братьев и сестер, которых он постоянно поддерживал. Каждый приезд Саши для них был настоящим праздником.

Отдельный уголок дома. Здесь – иконы, детский рисунок и – портрет Саши. Рядом – погоны и награды, которые он заслужил своей кровью. В родном селе Сашка – всего 15 дворов. Здесь все ждали его возвращения. Сегодня – только вспоминают, каким он был. Теперь Геленджик будут строить уже братья и сестры парня.

Напомним, военный хирург Дмитрий Андрощук рассказал в интервью ТСН.ua о Бахмуте, потерях оккупантов, фишках в работе и спасении маленькой девочки.

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