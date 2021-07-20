Не дождались отпуска: внеочередное заседание ВР проигнорировали три четверти депутатов

В "Слуге народа" же уверяют, что их нардепы разъехались не на отдых, а для работы на избирательных округах.

Проголосовали ногами — на внеочередное заседание Верховной Рады не пришли три четверти депутатов. В начале заседания зарегистрировались только 99 нардепов, впоследствии их число увеличилось до 120-ти.

Об этом говорится 20 июля в сюжете ТСН.19:30.

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Несмотря на это, присутствующим удалось разблокировать законопроекты о реформировании "Укроборонпрома" и судебной реформе. Ведь собирались именно для того, чтобы провалить голосование за блокировочные постановления, зарегистрированные оппозиционными депутатами, и открыть возможность для подписания законов президентом.

В "Батькивщине" возмущались: мол, именно "слуги народа" проигнорировали заседание. В монокоалиции отвечают: оппозиционный трюк с блокирующими постановлениями был обречен и лишь ненадолго остановил важные законы.

"Это полное неуважение к нам с вами, потому что мы задекларировали, что будем ходить на работу. И мы еще не ушли в отпуск, коллеги! Отпуск начнется только через неделю", — отметил с трибуны парламента депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

В "Слуге народа" же уверяют, что их нардепы просто разъехались для работы на избирательных округах.

"Это неделя работы с избирателями, они разъехались по своим округам, не все успели приехать, потому вот такая ситуация. Представители оппозиции, которые были авторами постановления, сами не появились сегодня", — пояснила нардеп Ирина Верещук.

Новости Украины: внеочередное заседание Рады проигнорировали три четверти депутатов

Напомним, что в Верховной Раде Украины создано больше межфракционное депутатское объединение. В него вошли 283 депутата.

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