Не дожил неделю до 25-летия: в больнице умер парень, которого в Киеве сбил на грузовике пьяный водитель

Не дожил неделю до 25-летия: в больнице умер парень, которого в Киеве сбил на грузовике пьяный водитель

Другой пострадавший находится с сотрясением мозга в больнице.

Мужчина, которого сбил водитель грузовика в Киеве, умер в больнице. Его звали Александром Шибицким и ему через неделю должно было исполниться 25 лет.

Об этом ТСН сообщил его знакомый — телесценарист Александр Зинченко. Его самого тоже зацепил грузовик, но мужчина отделался лишь сотрясением мозга. Пока находится в больнице, и чувствует себя хорошо.

"С одной торгового центра перекочевывали, хорошая погода, золотая осень, солнышко садится, чего не прогуляться вдоль не слишком насыщенной трассы — машин было мало. Ну, там практически не было машин. В момент, когда это произошло, я не слышал ничего, я, скорее всего, получил какой-то удар", — рассказал Александр Зинченко.

Трагедия произошла накануне вечером на проспекте Степана Бандеры. Тяжеловоз на скорости выехал на тротуар, где в то время шли прохожие. Водитель сбил двоих мужчин, не остановился и уехал с места происшествия. Но проехал всего несколько километров — его задержали правоохранители.

Экспертиза уже установила — на момент наезда водитель был пьян. В его крови нашли почти три промилле алкоголя — то есть водитель был в полубессознательном состоянии. Ему уже избрана мера пресечения — содержание под стражей.

По данному факту проводится досудебное расследование — это нарушение правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Новости Украины: парень, которого вчера сбил водитель грузовика в Киеве, умер в больнице

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку