Не дожила до последней встречи с дочерью: что известно о смерти самой старой матери Украины Подвербной

Подвербная с дочерью

Старшая роженица Украины Валентина Подвербная скончалась на 81 году. Женщина стала известна на всю страну после рождения дочери в 65 лет. Это было искусственное оплодотворение. От рождения ребенка к женщине было приковано внимание прессы и общества. А когда девочка подросла — дело ее матери постоянно было в судах.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Эта история началась почти 15 лет тому назад. Тогда мысли в обществе сразу разделились — одни восхищались желанием и настойчивостью женщины иметь ребенка, другие считали, что врачи должны были взвесить все риски. Далее все переросло в осуждение репродуктологов и матери, которая превратила ребенка в собственную игрушку и инструмент для попрошайничества.

Валентина Пидвербная родила в 65 лет после попытки искусственного оплодотворения. Девочку назвали двойным именем Анна-Мария.

Позже женщина перестала общаться с людьми. Ребёнка врачам не показывала, представители соцслужбы зайти в квартиру не могли. Валентину Подвербную жители Чернигова все чаще видят с нищей коляской.

Она делала все, чтобы скрыть ребенка от мира. Не разрешала играть с детьми на площадке. Уже в школе отводила и забирала девочку-подростка, чтобы у нее не было друзей и не общалось со сверстниками. Все изменило сообщение Анны-Марии в «Инстаграмме». К тому времени ему было 12. Ребенок публично признался, что он на грани самоубийства.

Два с половиной года назад социальные службы изъяли ребенка у матери. И тогда мать и дочь встречались в суде. Валентина Пидвербная не пропускала ни одного заседания.

Сначала Анна-Мария жила в больнице, а затем ее перевели в центр социально-психологической реабилитации детей. Валентина Пидвербная не оставляла надежды вернуть дочь домой и на каждое судебное постановление подавала апелляцию.

Это была безусловная любовь матери к собственному ребенку. На одном из видео видно, что, несмотря на тон разговора, дочь тоже любит мать. Анна-Мария нежно прикасается к щеке мамы. Да и к сообщению в инстаграмме она никогда не жаловалась на маму. Но то, что жизнь может быть другой, девочка поняла еще несколько лет, как решилась написать пост в соцсети — у Валентины Подвербной произошел инсульт и Анну-Марию временно забрали в центр реабилитации и уже тогда она не хотела возвращаться домой.

Дело Валентины Подвербной по поводу ненадлежащего исполнения родительских прав и домашнего насилия и до этого уже попадало в суд. Но тогда три административных дела были закрыты.

Во время судебных заседаний Валентина часто говорила фамилию Ятченко, которая, по ее мнению, вмешалась в их с дочерью жизнь. И это дойно была знакома семье, которая стала в защиту ребенка. В конце концов, Анну-Марию к совершеннолетию под опеку и передали — Елене Ятченко. Старшую роженицу при этом родительских прав не лишили.

Именно эта история Валентины Подвербной и Анны-Марии заставила изменить правила на репродуктивном рынке. Женщинам старше пятидесяти одного года запретили искусственное оплодотворение.

С тех пор как Анна-Мария начала жить в покровительство — она похудела на сорок килограммов, ей сделали операцию на глазах. Она сменила школу, начала играть на флейте и у нее появились друзья. А по выходным она встречалась с матерью. До последней встречи женщина накануне не дожила.

