«Не дожили до свадьбы считанных дней»: щемящая история семьи, которую всю убила ракета Путина в Киеве

Никита с невестой и его мать — трое из пяти членов семьи, которую убила российская ракета во время атаки по Киеву. Фото предоставлено А.Мельничук, коллаж ТСН.ua / © ТСН

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Во время прошедшей российской ракетно-дроновой атаки по Киеву среди 30 погибших на разных локациях в одном из частных домов Харьковского массива погибла семья — 5 человек. Подруга этой семьи, общественный деятель Алла Мельничук в комментарии для ТСН.ua рассказала щемящие подробности об этой семье, которую знала много лет.

«Они жили в частном секторе, в собственном доме», — рассказала нам Алла Мельничук.

И продолжила: «Мне эта трагедия очень близка, поскольку в этом доме играли дети, когда были маленькими. Мы очень близко дружили, когда дети ходили в садик. Это была ясельная группа, сынишки очень сдружились, им тогда было по 3 года. Сейчас — по 23».

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По словам Аллы Мельничук, именно Никите пришлось в детстве пережить тяжелые обстоятельства.

«Помню, как-то в детстве зимой Никита (23-летний парень, погибший с семьей) внезапно заболел, у него поднялась температура. Буквально через день-два у ребенка диагностировали онкологию, врачи сказали, что это врожденная опухоль в легких. Очень быстро состояние ребенка ухудшалось, была кома. В те дни объединили усилия, в течение двух дней сделали для ребенка загранпаспорт, обеспечили перелет, собрали сотни тысяч евро для лечения благодаря земному ангелу. Лечение длилось больше года, вернулся он абсолютно здоровым ребенком», — рассказывает Алла Мельничук.

По ее словам, Татьяна, мать Никиты, работала парикхмахером, была человеком с большой душой.

После российской атаки от дома ничего не осталось. Фото предоставлено А.Мельничук / © ТСН

«Всем готова была помочь. В этой семье был и младший ребенок — София, ей 15 лет. Мне эта история особенно близка еще и потому, что ракета попала в дом, где играли наши дети. Теперь полностью все уничтожено. Убита вся семья. Никита должен был жениться после 12 июля. Его невеста как раз ночевала у них дома. Она тоже погибла. Они не дожили до свадьбы считанные дни. Никита окончил медколледж, мечтал стать врачом и помогать людям, поскольку сам пережил страшную болезнь. Папа детей работал водителем тогда, когда дети ходили в садик. Это была семья с большой душой. Я все это рассказываю, а сердце сжимается… Я не могу понять, что все с ними произошло», — говорит Алла Мельничук.

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Никита со своей невестой. Фото предоставлено Аллой Мельничук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что приказ бить по жилым домам в Киеве 2 июля дал Герасимов. Следствие установило, что Герасимов непосредственно причастен к планированию и осуществлению массированных ракетно-авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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