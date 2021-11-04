Не думает о старости: как 97-летний украинский теннисист из Книги рекордов Гиннесса сыграл матч с Надалем

Не думает о старости: как 97-летний украинский теннисист из Книги рекордов Гиннесса сыграл матч с Надалем

Украинец стал старейшим теннисистом планеты.

Украинский теннисист, которому 97 лет, сыграл против звездного Рафаэля Надаля. Харьковчанин Леонид Станиславский вернулся домой с проходившего в Испании турнира.

О чем мечтает самый старый теннисист в мире – в сюжете ТСН.Ранок 4 ноября.

Ему – 97 лет. Впрочем, трижды в неделю в любую погоду он спешит на теннисный корт. По образованию Леонид Станиславский – авиационный инженер: в свое время собирал военные самолеты, работал в проектном институте, а свободное время отдавал спорту.

Теннис в его жизни появился 60 лет назад – с тех пор с ракетной не расставался. Впрочем, играл скорее для удовольствия. Когда отметил 90-летний юбилей, решил попробовать свои силы на серьезных соревнованиях. Но нигде так и не нашел соперника по возрасту.

Этим летом украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса: стал старейшим теннисистом планеты. На днях Леонид вернулся с мирового чемпионата среди ветеранов.

Новости мира: украинский 97-летний теннисист сыграл против звездного Рафаэля Надаля

На Мальорке между играми друзья устроили ему встречу с легендарным Рафаэлем Надалем – третьей ракеткой мира. С 60 лет младшим коллегой сыграли пару геймов. "У него была ранена стопа – это первая тренировка. После игры он мокрый был. Я с ним поговорил, он согласился, и мы поиграли. Набросал, а я отбивал", – говорит Леонид Станиславский.

Теперь Леонид Яковлевич мечтает о встрече с другой звездой тенниса – бывшей первой ракеткой мира Роджером Федерером. "Но главная цель – прожить до ста лет", — говорит он.

Бодрости ветерана-любителя не прекращают удивляться профессионалы. "Он уникален в своем возрасте. Таких других нет. Тех, кого я видел, это максимум было 85+", — говорит руководитель харьковской ячейки Федерации тенниса Украины Дмитрий Крылов.

Станиславский признается: просто любит людей, не думает о старости и радуется каждому прожитому дню.

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