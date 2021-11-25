"Не думаю, что нам следует ожидать прорыва", — посол о действиях новой власти Германии в отношении Украины

Посол Украины убежден, что новая власть Германии должна инициировать ужесточение санкций против России.

В коалиционном соглашении нового правительства Германии не предусмотрены поставки оружия Украине. В то же время Киев ожидает жесткого предупреждения Берлина Москве относительно российской агрессии против Украины.

Об этом 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Коалиционное соглашение не предусматривает поставки оружия (Украине – ред.). Но с другой стороны, это не означает, что в Киеве не могут рассчитывать на определенные изменения в акцентах. Я не думаю, что нам стоит ожидать прорыва, ведь это консенсус политический, который сложился в Германии в течение последних десятилетий, вместе с тем есть возможности, которые лежат в политической плоскости, к сожалению, пока в Берлине очень сдержанно реагировали на нарастание угрозы нового военного наступления России на Украину. Что мы ожидаем от нового правительства — объявления жесткого предупреждения. Такого нового пакета "светофорных" санкций против Москвы. И в случае его анонса прямо сейчас, это произвело бы эффект "холодного душа" на Кремль и испортило бы аппетиты на новые военные авантюры", – сказал Мельник.

Посол уточнил, что "такие санкции должны предусматривать ряд решительных шагов — это и изоляция режима Путина на международной арене, это и введение комплексного эмбарго на российские энергоносители (газ, нефть, уголь), наложение запрета на любые инвестиции РФ в Европе, замораживание счетов. Эти санкции должны дать сигнал Кремлю, что в случае вторжения в Украину их будет ждать апокалипсис, армагеддон".

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