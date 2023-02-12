Не дворники: кто в Украине имеет законное право вручать повестки

Украинцы продолжают получать повестки в территориальные центры комплектования. Но у многих возникает вопрос – могут ли разносить повестки коммунальные работники, а именно дворники.

Такой факт был замечен в Днепровском районе Киева. В управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района сначала подтвердили, что повестки разносят их сотрудники, а теперь не хотят комментировать эту тему.

В Голосеевской РГА нам заявили, что повестки разносят только сотрудники Центра комплектования. Сайт ТСН.ua решил уточнить этот вопрос и отправили официальный запрос в Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Что мы спросили:

Вовлечены ли в процесс вручения повесток столичные коммунальные рабочие, а именно дворники?

Такие случаи были замечены в Днепровском районе столицы, может быть, в управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района могут прокомментировать эту ситуацию?

Кто еще кроме дворников и работников центров комплектования разносит в Киеве повестки?

В Киевской городской военной администрации на три вопроса дали одн ответ.

"Уже почти год Украина защищается от российского нашествия и успешно контратакует. Эта война является решающей для нас и наших детей, поэтому мы должны защитить наше государство от агрессора. Это обязанность каждого, – ответили в КГВА. – Мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года и продолжается постоянно без всяких волн, но в большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования (военнокоматы) для уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации принимается только после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе. Вручать повестки могут те лица и в тех местах, которые не противоречат украинскому законодательству. А именно:

сотрудники ТЦК (Территориальных центров комплектования);

уполномоченные лица органов местного самоуправления;

руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений;

физические лица-предприниматели;

управители многоквартирных домов".

Там добавляют, что указали в ответе, кто именно по закону имеет право вручать повестки, так что коммунальщиков и дворников в этом перечне нет.

Напомним, ранее и военный ВСУ рассказал, какие специальности нужны в армии и почему необходимо "принуждение" к мобилизации.

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