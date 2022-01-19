Не ел и не пил восемь дней: в Черновцах пес застрял в пластиковой бутылке

Не ел и не пил восемь дней: в Черновцах пес застрял в пластиковой бутылке

Волонтеры помогли спасли животное.

В Черновцах спасли собаку, застрявшую в пластиковой бутылке. Горожане заметили четырехлапого в частном секторе.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 19 января.

Пес испуганно бегал и не подпускал к себе людей. Неравнодушные вызвали зоозащитников, но он уже оттуда скрылся. Волонтеры больше недели ежедневно прочесывали все улицы и нашли беднягу.

Из пластиковой ловушки его сразу спасли и увезли к ветеринарам. Пес получил стресс, но он пройдет через несколько дней. Затем животное вакцинируют и уже ищут для него хозяина.

В Черновцах спасли собаку, которая застряла в пластиковой бутылке | Новости Украины

Напомним, в Херсоне девушка хотела снять с дерева кота, но не смогла слезть на землю. Ей помогли спасатели.

А в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала водоемом на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.

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