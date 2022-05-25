"Не готовы, что РФ проиграет": Арестович рассказал, что внутри ЕС — "резкие противоречия" в отношении Украины

"Не готовы, что РФ проиграет": Арестович рассказал, что внутри ЕС — "резкие противоречия" в отношении Украины

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что внутри ЕС есть противоречия по поводу помощи Украине в войне с Россией, и именно это тормозит оказание крайне важной военной помощи.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему затягивается предоставление военной помощи от Запада. Он считает, что внутри ЕС — "резкие противоречия" в позиции по отношению к Украине.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"30-31 мая запланировано заседание Еврокомиссии. Там уже сейчас обозначились очень резкие противоречия. Общий контур заявлений такой: Франция, Германия, Италия и Венгрия — за мир, за переговоры. Речь идет об уступках Путину. Но Еврокомиссия занимает принципиально иную позицию. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна победить, а российская агрессия получить стратегическое поражение. Европа входит в серьезный кризис. Этот кризис прямо сказывается и на нашем обществе", — отметил он.

Советник главы ОП признал, что российская армия в Украине имеет тактический успех, потому что темпы ленд-лиза не оправдали себя.

"Не оправдали себя не за счет британского или американского вооружения, а за счет немецкого. Если вспомнить, когда Бундестаг проголосовал за передачу тяжелого оружия Украине (28 апреля. — Ред.) – но его до сих пор нет", — говорит Арестович.

По его мнению, германская сторона фактически затягивает передачу оружия и военной техники, что сказывается на ситуации на фронте.

"На Западе происходят сложные процессы. Евросоюз выступает на стороне Украины и за поражение России. А на двустороннем уровне они "петляют". Российская стратегия подкупа западных элит работает. На Западе уже появился медийный мем: "А мы не готовы к миру, в котором проигрывает Россия", — говорит советник Ермака.

Арестович не отрицает, что "старая" Европа боится усиления влияния восточноевропейских стран, которые могут создать противовес, в частности, союза Польши, стран Балтии и Украины.

Он добавил, что РФ тем временем успешно сформировала резервы и сейчас вновь возникла угроза нового наступления оккупантов на север — Сумщину, Черниговщину и Киев. Не исключено, что в этот раз россиянам поможет белорусская армия.

Ранее Алексей Арестович сообщил о начале нового этапа войны и объяснил, чем он опасен.

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