"Не хочу быть с мамой": 12-летняя дочь старейшей роженицы Украины рассказала о своих проблемах и мечтах

Вскоре в Чернигове начнутся суды над 78-летней пенсионеркой, от которой захотела уехать дочь-подросток.

Резонансная черниговская история с дочерью старейшей роженицы страны получила не менее громкое новое продолжение. Напомним, на днях 12-летняя дочь 78-летней Валентины Подвербной, Анна-Мария, опубликовала в соцсетях ряд сообщений с жалобами на поведение своей матери, после чего соцслужбы и полиция Чернигова срочно изъяли ребенка у этой пенсионерки. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, впереди суд, который решит дальнейшую судьбу Анны.

Как оказалось, сегодня, 1 мая, Анна Подвербная во время общения с заместителем главы Черниговского областного совета Дмитрием Блаушем (он один из первых откликнулся помочь ей) сообщила, что хочет не жить с мамой.

"Она видит свое будущее в другом месте, но при этом девочка не хочет быть в интернате. Задавала вопрос о том, может ли ее взять кто-то под опеку. Сказала, что у нее есть такой человек. Я сказал ей, что давай номер телефона, мы проверим это. Я думаю, что она не хочет жить с мамой в тех обстоятельствах, в которых она была. Мама сейчас к ней приходит, девочка к ней выходит и спрашивает у нее о том, зачем она приходит ", — сообщил в комментарии для ТСН.ua Дмитрий Блауш.

"Я спросил у нее о ее мечте. Она ответила, что хочет уехать в Крым и чтобы сдох Путин. О Крыме повторила четыре раза", — говорит Блауш.

К этому добавил, что сейчас девочка нуждается в психологической помощи.

"Ее состояние было нестабильным. Нужен психолог, который успокоит ее", — говорит Дмитрий Блауш.

По словам Блауша, совместными усилиями были собраны деньги для помощи Анне. Расходы на лечение согласилась покрыть одна из частных черниговских клиник, поэтому деньги, не исключено, будут использованы на психологическую помощь и на покупку планшета, который захотела девочка.

Учитывая, что после своих первых сообщений о самоубийстве, Анна впоследствии опубликовала еще одно такое сообщение, она находится под усиленным контролем специалистов.

12-летняя девочка не хочет жить со своей 78-летней матерью. Фото: скриншот из соцсетей.

Напомним, на днях Анна написала пост такого содержания: "Если я вернусь к матери, я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать паралон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой".

Пенсионерку ожидает суд

Как оказалось, для Подвербной-старшей май имеет стать шансы достаточно бурным. Согласно данным официального ресурса "Судебная власть Украины", на днях был назначен состав суда сразу по трем делам в отношении нее: "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", "Совершение домашнего насилия" и "Изъятие малолетнего ребенка ".

Подвербную-старшую ожидает рассмотрение дел о неисполнении родительских обязанностей и домашнем насилии. Скриншот со страницы "Судебная власть Украины".

Представительница Новозаводского райсуда Чернигова Татьяна Андрушко в комментарии для ТСН.ua сообщила, что рассмотрение двух из трех дел запланировано 5 и 9 мая.

Суд рассмотрит дело о лишении пенсионерки родительских прав на 12-летнюю дочь. Скриншот со страницы "Судебная власть Украины".

Пока никто из черниговских чиновников не берется прогнозировать, какими будут решения суда. Однозначно говорят о том, что до решения суда девочка будет находиться не с матерью.

Семья Подвербных: что известно

Эта семья привлекла внимание к себе в феврале 2011 года. Тогда стало известно, что 65-летняя черниговская пенсионерка Валентина Подвербная родила девочку. Выяснилось, что ребенок родился после искусственного оплодотворения, деньги на которое женщина преклонного возраста экономила с пенсии. Родив ребенка, женщина стала самой старшей в Украине, у кого врачи принимали роды. На протяжении многих лет Подвербная-старшая лишь иногда изъявляла желание общаться с прессой. Через год после родов украинская пресса писала, цитируя Подвербную, что у нее было желание родить второго ребенка, но ощущается нехватка денег.

На днях дочь Подвербной обратилась к неравнодушным людям, написав в соцсетях трогательный пост. Девочка сообщила, что ее мать якобы наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за врожденного косоглазия и хочет довести до самоубийства.

Пост девочки в соцсети, на который отреагировали сотни украинцев вместе с соцслужбами и полицией. Скриншот со страницы в соцсети

На сообщение Подвербной-младшей отреагировали сотни украинцев, среди которых были и соседи этой семьи, и глава Чернигова Александр Ломако, и заместитель областного совета Дмитрий Блауш, полицейские. В квартиру, где проживает 78-летняя Подвербная со своей дочерью, срочно приехали полицейские, представители соцслужб, психологи и врачи. В результате этого ребенок заявил правоохранителям, что дает согласие на то, чтобы уехать отсюда.

Читайте также: