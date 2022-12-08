Гражданские пленные: эксперт рассказал, что с ними делают оккупанты

Родные гражданских украинцев, похищенных россиянами во время оккупации части Киевщины, намерены выйти на митинги.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила Татьяна Чиркова — жена предпринимателя с Киевщины, который вместе с другими гражданскими в марте был похищен россиянами.

Похищать людей ездили на БМП

"На эту проблему вообще не обращается внимания. Военных возвращают, о гражданских молчат. Вроде бы, их нет. По моим данным, из Вышгородского района во время оккупации было похищено около 70 человек. Сейчас другого пути, кроме митингов, нет. В нашем интернет-группе уже прозвучали призывы выходить с палатками и объявлять голодовку", — в отчаянии говорит Татьяна.

Ее мужа, 49-летнего предпринимателя Александра Чиркова российские оккупанты похитили почти девять месяцев назад – 17 марта.

Пленный Александр Чирков. Фото предоставлено Т.Чирковой

"Мы были дома, в своем доме в селе Глебовка Вышгородского района, недалеко от Дымера, — рассказывает Татьяна Чиркова. — 16 марта оккупанты начали заходить ко всем жителям. Проверяли наличие автомобилей и оружия. У нас было три единицы зарегистрированного оружия. После звонка своему командиру они уехали, мы успокоились, но уже 17 марта в 6.30 подъехала БМП и еще одна военная машина с автоматчиком.В общей сложности было около 20 военных. В наш дом зашли пять, сразу спросили об оружии, забрали его и приказали моему мужу собираться. На вопрос о том, что происходит, россияне ответили, что разберутся и вернут Александра. После этого к нам приехал местный коллаборант и спросил: "Ну что, Саню забрали?". Я удивилась тому, откуда он об этом знает".

По словам Татьяны, впоследствии она узнала, что многие гражданские пленники содержатся в Дымере, на территории завода.

"Уже 23 марта к нам пришли те пленные, которые также находились на этом заводе, но их отпустили. Они спросили о муже, мол, где он. Я ответила, что его до сих пор не отпустили. На это они мне ответили, что по их данным, моего Александра отпустили утром, после чего мы начали искать его везде, где могли – по оврагам, катюжанским лесам. Через 20 дней к нам пришли волонтеры, которых россияне забрали вместе с моим мужем, только тогда я узнала, что он жив – россияне вывезли его в Беларусь, оттуда – в Брянскую область, потом – в Курск, оттуда – в Севастополь, а потом снова в Курск", — говорит женщина.

К этому добавляет: "Поражает то, что в Украине не наработан механизм освобождения гражданских пленных. Выходит, что гражданские – это люди-невидимки. Нам однажды на одной из встреч ответили, что ждите и молитесь. Мы были на встрече с омбудсменом нам сообщили, что нарабатывается платформа с другим государством. Эта платформа поможет увольнять гражданских. Но все это на словах".

По словам Татьяны, россияне захватили в плен не только ее мужа, но и соседа – 40-летнего местного жителя Дмитрия Богаевского.

Помогал бежать другим, а сам попал в плен

Мать Дмитрия, тоже Татьяна, рассказала нам, что он, Дмитрий, оставался в Глебовке, чтобы помогать местным эвакуироваться. Кроме этого, в доме жил домашний любимец – кот Персик, привыкший жить только здесь.

"В то время я была в Дымере, а Дима – в Глебовке. Дима помогал соседям закрывать те дома, которые повредили россияне, помогал эвакуироваться. Кроме того, у него был кот, которого он не покидал. Дмитрия захватили в плен 17 марта. О сына знаю только то, что по состоянию на 4 октября его фамилия называлась среди тех, кто был в СИЗО Брянска", — рассказала нам Татьяна.

Две причины похищения

В свою очередь, эксперты, компетентные в вопросах по поводу пленных, не соглашаются с утверждениями, что, якобы, власти забыли о гражданских.

Бывший советник главы СБУ, бывший советник министра внутренних дел, общественный деятель Юрий Тандит, досконально знакомый с процессами освобождения, так прокомментировал нам это:

"Мне ежедневно предоставляют информацию, присылают письма родственники пленных. В том числе – информацию такого характера, о которой рассказали вы. То есть речь идет о гражданских. Работа по их освобождению ведется и нет разницы в том военный ли это, или гражданский. Мы защищаем всех, поверьте", — отмечает Тандит.

К этому добавляет: " У нашего врага есть две мотивации задерживать и незаконно удерживать наших граждан. Есть приказ их лидера или тирана – Путина, который имеет так называемую эпилептоидную шизоидную доминанту. Этим человеком движет наличие суперидеи. Она носит материальный характер. 24 февраля они вторглись в Украину и начали заниматься полным беззаконием.Они фактически объявили нам войну на уничтожение. Есть те, кого они задерживают для обмена, есть те, кого задерживают для получения возможного выкупа. Две причины. Также формируют фонд, чтобы обменять больше своих военных на наших в том числе гражданских".

Кроме этого, как рассказали ТСН.ua источники в спецслужбах, к спецоперациям по освобождению пленных привлечены Ватикан и Папа Римский.

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