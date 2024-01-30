"Не хотела, чтобы мое тело ели собаки": медик рассказала, что было самое страшное в окруженном Мариуполе

Руслана Нуца — старший боевой медик 36-й отдельной бригады морской пехоты. Она прошла российский плен, издевательство и пытки. Руслана могла выехать из Мариуполя в начале вторжения, но отказалась и начала работать медиком.

Тогда, говорит, боялась, что мама не сможет ее похоронить. Об этом Руслана рассказала в эксклюзивном интервью TSN.UA.

“Я не боялась своей смерти. Я еще 24 февраля, когда осталась, поняла, что здесь могу погибнуть, и я это приняла. Я военная, это моя обязанность отдать свою жизнь за свою страну, за свой народ. Я медик, тем более это еще больше моя обязанность. Смерти не боялась. Боялась только, что тело мое там и останется где-то лежать, собаки будут его есть или еще что-нибудь. Вот что тогда меня волновало. То, что мама не сможет меня нормально похоронить. А сама смерть, я к этому относилась и сейчас отношусь спокойно. У каждого своя судьба и как запланировал Бог, так и случится", — рассказала Руслана.

Страшнее всего было терять своих близких и друзей, говорит медик.

“Видеть боль раненых. Это действительно для меня было самое страшное — не моя боль, а боль других", — рассказала она.

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