"Не хотите, не покупайте": Винницкий кардиоцентр попал в громкий скандал из-за лекарств для ветерана

В Винницком центре сердечно-сосудистой патологии у ветерана Вячеслава Крайнова требовали купить лекарства на более 80 тысяч гривен. Препараты надо было приобрести в конкретной аптеке. Чек отнести в отделение и уже там получить медикаменты и средства для операции.

Видео, где врач хладнокровно говорит: "не хотите не покупайте" завирусилось в социальные сети. Уже возбуждено уголовное дел, в больницу приехала мониторинговая группа.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Что известно о скандале в Винницком кардиоцентре?

Вячеслав уже пережил два инфаркта, поэтому когда почувствовал онемение в левой стороне, а он был за рулем, сразу понял надо срочно ехать в больницу. Местная была 5 минут от него. В калиновской больнице его стабилизировали и с подозрением на инфаркт направили в Винницкий региональный центр сердечно-сосудистой патологии. Список того, что надо купить или оплатить жене, Анне вручили еще до того как провели диагностику.

На следующее утро на больничной тумбочке появлялся новый перечень. В частности, для коронографии - исследования, которое должны были бы сделать сразу при подозрении на инфаркт, почему-то отложили.

"На второй день прихожу надо купить все для коронографии - это примерно на 8 тысяч гривен. Это все на коронографию я покупала здесь - катетер, пеленки, халат, покрытие, операционное, электроды, декасан", - говорит Анна.

Список с лекарствами

После исследований пораженных артерий сердца, госпоже Вячеславу сказали, что ему нужна операция и установка 2 стентов, чтобы спасти сердце. Тогда жена получает третий список. И указание, в какой именно аптеке она все это должна приобрести.

"Именно с этим списком очень интересный нюанс, пациентов отправляют в конкретную аптеку, где они рассчитываются и получают товарный чек, но препараты пациентам в руки не дают - им говорят вернуться в свое отделение и именно там они получают те медикаменты, которые были непосредственно в списке", - говорит корреспондент ТСН.

Побратим ветерана пытался выяснить ситуацию

Чтобы Вячеслава взяли на операцию, Анна едет искать 80 тысяч гривен, потому что таких денег у нее нет. Она звонит друзьям и в частности побратиму мужа. Вячеслав Крайнов - ветеран войны. Он из тех, кого называют "киборгами". Защищал Донецкий аэропорт, прошел не одну операцию во время АТО, был ранен. Один из его побратимов - Андрей Грачев, который в Виннице возглавляет департамент ветеранской политики. Именно он едет в больницу - там свою должность не называет и пытается выяснить, почему в профильном учреждении нет элементарного и записывает это видео. Там ему сказали - «не хотите, не покупайте».

Андрея Грачева в конце концов уверяют, что для его собрата все же найдут возможность сделать операцию. После локального скандала господина Вячеслава забирают на операцию, где должны были поставить 2 стента. Стентирование коронарных сосудов - это вмешательство хоть и с обезболиванием, но человек при этом в сознании и может даже общаться с врачами.

"Говорю что вы делаете? Врач говорит - поставили один стент, я говорю ставьте второй. Он говорит, что по закону вам положено один стент, я говорю - я понимаю по закону, я готов заплатить это же снова вскрывать - он отказался", - говорит ветеран.

После этой ситуации Андрей не выдерживает и выкладывает списки из больницы и видео в социальную сеть.

"Я столкнулся с бетонной стеной я понял что я ничего не могу сделать. Я вынужден обратиться к публичности на что я получил ответ - и нам все равно", - говорит Андрей Грачев.

В кардиоцентр приехала проверка

Винницкий кардиоцентр называли одним из самых мощных региональных учреждений. Новое помещение, а это 7 этажная современная клиника, открывали с помпой буквально два месяца назад. Три миллиона долларов на окончание строительства выделил Всемирный банк. О том, что таких современных центров в Украине единицы - убеждал сам министр. Руководитель заведения радостно открывал двери делегациям, которые посещали центр. Но почему в инновационной клинике нет дезрастворов, катетеров, пеленок - сейчас руководитель немногословен. Главное говорит - пациент жив, а это означает, что команда сработала хорошо.

В кардиоцентр приехала проверка

На проверку медучреждения прибыла группа мониторинга из специалистов Министерства здравоохранения, НСЗУ, гослекслужбы, врачи-клиницисты, чтобы оценить, по протоколу ли лечили пациента.

Комиссию в первую очередь интересует, почему заведение выдает списки препаратов и средств для операции, если у кардиоцентра есть договор с Национальной службой здоровья. Национальная служба здоровья за каждого пациента с острым инфарктом, требующего стентирования, платит более 40 тысяч гривен, и этот тариф покрывает все расходы. Но в процессе разговора оказывается, что состояние пациента, по мнению врачей, и не было острым, и не было инфарктом. Его вмешательство называют плановым, а на таких пациентов тариф значительно меньше.

Комиссия анализирует медицинскую документацию, и получается, что ситуация с Вячеславом - это не единичный случай, а система. Например, из 60 плановых операций по стентированию - 53 пациента стенты покупали самостоятельно.

Почему аптека, куда направляют пациентов кардиоцентра имеет конкретный адрес и чек именно из этой аптеки, надо показать в отделении? На эти вопросы у администрации четкого ответа нет.

Между тем мониторинг показал - на складах кардиоцентра есть и медикаменты, и стенты, и растворы, которые просят покупать пациентов.

Полиция Винницы уже возбудила уголовное дело, по результатам мониторинга, планируется обращение в нацпол, кадровые изменения может принять только владелец больницы, а это - местная власть.

Вячеслава уже проконсультировали другие врачи - эксперты в сердечно-сосудистых заболеваниях. Он должен восстановиться и через полгода его ждет следующая операция на сердце.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! ВРАЧИ ЗАСТАВЛЯЮТ пациентов покупать бесплатные лекарства? ШОК! Винница на УШАХ!

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