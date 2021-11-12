Не хотят и слышать о прививках: почему пожилые украинцы не спешат в пункты вакцинации и как их убедить

Не хотят и слышать о прививках: почему пожилые украинцы не спешат в пункты вакцинации и как их убедить

Убедить своих старших родственников – можно. Но важно делать это правильно.

Украинцы в возрасте 60+ не хотят слышать и слова о прививках от СOVID-19. Среди них вакцинирован только каждый третий. Они не спешат в пункты вакцинации по разным причинам. Но чаще всего из-за безосновательного недоверия и страха.

О том, как убедить свою бабушку привиться – 12 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Они эмоционально уязвимы с одной стороны, а с другой стороны, они опираются больше на собственный опыт, чем на научные исследования", — объясняет психолог, почему пожилые люди легко верят тому, что слышали в автобусе, на остановке или в магазине, но совсем не верят реальным фактам.

Вакцинация от COVID: как убедить своих старших родственников прививаться

Убедить своих старших родственников – можно. Но важно делать это правильно.

Психологи советуют напоминать им:

вакцинированные, если и болеют, то редко и переносят легко;

невакцинированные – тяжело и могут от осложнений умереть;

там, где "красная" зона, привитые передвигаются без ограничений;

в пример нужно ставить себя. Я вакцинировалась – и вот со мной все хорошо;

рассказывать истории других пожилых людей. Они вакцинированы – и с ними все в порядке.

Но в то же время не давить и не угрожать. Фразы "я не приеду, мы изолируем от тебя детей, не будем общаться" – не работают. Окончательно же развеять сомнения должен семейный врач.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 12 ноября зафиксировано 24 058 новых случаев коронавируса, за сутки от COVID-19 умерло 750 человек, 21 941 пациент выздоровел.

за сутки от COVID-19 умерло человек, пациент выздоровел. С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 20 408 409 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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