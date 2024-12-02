"Не хотят жить в России": что известно о массовых протестах в Грузии (фото, видео)

Первыми на противоправные действия грузинских силовиков из стран Евросоюза отреагировали Латвия, Литва и Эстония. Министру внутренних дел Грузии теперь запрещено посещать государства Балтии.

Послы Грузии в нескольких государствах ЕС и Соединенных Штатах уволились, не желая представлять преступную власть. Масштабные антиправительственные протесты в стране продолжаются четвертый день – говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Что говорят протестующие

В Грузии продолжаются массовые протесты. Людей силовики заливают из водометов, загоняют в метро, беспощадно избивают и вытаскивают, чтобы везти в неизвестном направлении. Все – как делали в России, пока там еще протестовали.

"Здесь главным образом молодежь сейчас. Они не хотят бежать из страны и не хотят жить в России", — говорят грузины.

"Мое государство имеет право освободиться от российского режима, который столетиями нас притеснял", – говорит участница акции протеста.

Противостояние с силовиками продолжается до утра. Протестующих из-под парламента до утра разгоняют, но они перемещаются на другие улицы. Это четвертая ночь протеста подряд – формальным поводом стал официальный отказ Грузии от евроинтеграционного курса до 2028 года. Среди задержанных – один из оппозиционных лидеров Зураб Джапаридзе.

Протесты в Грузии / Фото: Associated Press

Что говорят власти Грузии

Премьер Грузии угрожает обратиться в Верховный суд, чтобы признать оппозиционные партии неконституционными. И заявляет: от евроинтеграции отказался, чтобы не отказываться от евроинтеграции.

"Единственное, от чего мы отказались – это унизительный, возмутительный шантаж, который на самом деле был большим препятствием на пути нашей страны к евроинтеграции", – заявляет Ираклий Кобахидзе.

Грузинские власти не скрывают: надеется на то, что когда в Белый дом вернется Дональд Трамп — Соединенные Штаты изменят позицию и перестанут ее осуждать. Пока что Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси, а это значит — остановку финансирования, на которое заметно полагается грузинская экономика.

Позиция президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в парламентском государстве не имеет никаких рычагов реального влияния на события в стране, но осуждает откровенно пророссийские действия партии власти. Она утром сообщила о том, что у многих задержанных этой и предыдущей ночью, а это более четырехсот человек, ранения голов, поломанные лицевые кости, открытые ранения. Все как в России и Белоруссии, когда там еще выходили на протесты.

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