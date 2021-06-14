Не хватает 10 тысяч долларов: в Турции спасают 10-летнюю девочку из Волыни

10-летняя Анастасия прошла две химиотерапии, сейчас ребенок борется с инфекцией и ожидает третий курс лечения, на который не хватает 10 тысяч долларов.

10-летняя Анастасия Трофимюк из Нововолынска за полтора тысячи километров от дома борется с онкологической болезнью — острым миелобластным лейкозом. Девочка в Турции уже прошла два мучительных курса химиотерапии. А уже в июле ее ожидает следующий — третий курс, стоимость которого 18 тысяч долларов. Родителям Анастасии уже удалось собрать 8 тысяч долларов, но для полной оплаты им необходимо за две недели собрать еще 10 тысяч долларов. Поэтому семья Трофимюк надеется на помощь неравнодушных людей.

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Мама 10-летней Анастасии Юлия рассказала ТСН.ua, как сейчас чувствует себя ее дочь и rкакие еще шаги необходимо сделать, чтобы ее ребенок выздоровел.

"Анализы после второй химии на 5 день упали по нулях, сейчас еще костный мозг не заработал, ожидаем улучшения за неделю... Иммунитет тоже на нулевом уровне. Сегодня была тяжелая ночь, высокая температура до 39, головные боли и сопутствующая тошнота. После вчерашнего бакпосева нашли инфекцию, которая вызывает такое состояние. Со вчерашнего дня сбивают температуру, капают антибиотики широкого спектра действия, чтобы уничтожить инфекцию как можно быстрее", — рассказала нам Юлия.

Также Анастасия нуждается в донорах крови, но не все ей подходят.

"Вливали всю ночь еретроциты крови и тромбоциты. Найти нужны тромбоциты очень трудно. За утро пришло несколько доноров, но никто не подошел, потому что жесткий отбор. Но нам удается с Божьей помощью находить и Насти их вливают", — рассказывает мама девочки.

Сейчас ребенок в болях борется с инфекцией, а родители пытаются найти средства, чтобы продолжить ее лечение.

В целом 10-летняя Анастасия должна пройти 5 курсов химиотерапии: 2 из них уже позади, но еще три впереди. Стоимость одного курса — от 18 до 20 тысяч долларов. Для третьего курса родители девочки уже собрали 8 тысяч, но им еще не хватает 10 тысяч долларов.

Но и на этом дорогостоящее лечение, которое в сумме стоит почти 100 тысяч долларов, не заканчивается. Уже через неделю у девочки возьмут анализ, который покажет, как ребенок отреагировала на вторую химиотерапию, и будет ли нужна ей пересадка костного мозга. А такая операция стоит еще дополнительно 97 тысяч евро.

"Сейчас этот вопрос еще в воздухе, и эта сумма, 97 тысяч евро, как Дамоклов меч, висит над нами. Потому что окончательно никто еще ничего не сказал относительно пересадки. Но в любом случае, еще нужно сделать 3 химии, вместе с этой", — говорит Юлия.

Поэтому семья 10-летней девочки Анастасии надеется, что читатели не останутся равнодушными и помогут им собрать за две недели 10 тысяч долларов на третью химиотерапию.

Поддержать жизненнонеобходимое лечения ребенка можно по реквизитам :

ПриватБанк

5168742729599427

Трофимюк Юлия Михайловна (мать Анастасии)

Отметим, что острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) - это онкологическое заболевание. Характеризуется быстрым ростом аномальных клеток, которые накапливаются в костном мозге и периферической крови. Болезнь прогрессирует быстро, поэтому пациент нуждается в срочном лечении.

Напомним, в начале июня мы рассказывали о 10-летней Анастасии Трофимюк из города Нововолынска Волынсокй области. Родители девочки узнали о ее болезни накануне Пасхи. До этого ребенок был активным и здоровым, но его самочувствие резко ухудшилось. В Украине обнаружили у Анастасии онкологическое заболевание, но места для лечения здесь не нашлось, а болезнь стремительно прогрессировала. Поэтому, чтобы спасти своего ребенка, родители отправились в Турцию, где сейчас и находится на лечении 10-летняя Анастасия.

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