"Не хватает слов, чтобы описать разрушения": Меркель посетила пострадавшие от страшного наводнения регионы

Число жертв воды в Европе приближается к 200.

Число жертв наводнения в Европе приближается к двум сотням. Больше всего погибших — по меньшей мере 157 — в Германии. Кроме того, 31 человек погиб в Бельгии. Многие считаются пропавшими без вести, их до сих пор ищут спасатели.

Наиболее пострадавшие немецкие регионы посетила канцлер Ангела Меркель. Как это было — рассказали в сюжете ТСН.Ранок 19 июля.

Размытой дороге Ангела Меркель идет пешком поселком Шульд. В охваченный паводками западного региона немецкий канцлер отправилась, даже изрядно НЕ передохнув после путешествия в США. Меркель лично общается с пострадавшими и осматривает их затопленные дома.

"Мы хотели увидеть реальную картину лично — это некая сюрреалистина и призрачная ситуация. Это шокирует. Я бы даже сказала, что в немецком языке не хватает слов, чтобы описать все эти разрушения", — говорит немецкий лидер.

Северная Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар пострадавших больше всего: вода унесла более сотни жизней, поселка разрушены и отрезаны от коммуникаций. Сейчас убытки подсчитать сложно, но немецкое правительство уже выделило 300 000 000 евро на нужды местного населения. Меркель обещает помощь и в дальнейшем: "Германия — это страна, которая может справиться с этим финансово. Мы сильны и будем противостоять этой природной силе в краткосрочной перспективе".

Новости мира: наводнения в Европе - почти 200 человек погибли в результате непогоды

Между тем вероятный преемник канцлера Армин Лашет попал в громкий скандал. Политика успели заснять во время траурной речи, где он смеялся вместе со своими коллегами. Политика раскритиковали и ему пришлось извиняться.

Кроме Германии, стихия затронула Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Швейцарию, Чехию и Австрию. Только за один час в Вене выпала 2-месячная норма осадков. Дороги по всей стране превратились в сплошное месиво. Сейчас Европейские лидеры единодушно называют причиной аномальной наводнения климатические изменения, а также призывают совместно реагировать на это.

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